Dai Dai Ntab Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - ’Ik ga ze kapot rijden’. Met die gedachte stond Dai Dai N’tab deze winter World Cup na World Cup op het ijs voor zijn 500 meters. Of het nou in Minsk, Nur-Sultan of Nagano was, het voornemen voor de start wijzigde nooit. Alleen kwam er elke keer bitter weinig terecht van die intentie.