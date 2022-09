Ziyech blij met terugkeer bij nationale ploeg na ’al die problemen’

„Ik ben gelukkig weer terug na al die problemen. Ik ben er klaar voor om alles te geven”, aldus een gemotiveerde Ziyech in gesprek met Marokkaanse media. „Het zijn twee belangrijke en ook interessante wedstrijden, omdat het de enige zijn ter voorbereiding op het WK. Ook is het belangrijk om te weten waar we als team staan, zeker met de nieuwe coach. Er zijn nieuwe ideeën en een nieuwe staf. Het is goed om te zien hoe ver we zijn.”

De middenvelder was lange tijd niet in beeld bij de nationale ploeg vanwege een conflict met voormalig bondscoach Vahid Halilhodzi. Nadat hij werd ontslagen en opgevolgd door Walid Regragui stond niets een terugkeer van Ziyech meer in de weg.