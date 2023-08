Herbeleef hier de spannende strijd voor pole op Zandvoort

Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij poleposition gepakt voor zijn thuisrace in Zandvoort. Voor het oog van 105.000 veelal in het oranje geklede fans reed de 25-jarige Limburger met 1.10,567 met afstand het snelste rondje in de kwalificatie. Lando Norris van McLaren pakte op ruim een halve seconde de tweede startplek, voor Mercedes-coureur George Russell.

Max Verstappen op Zandvoort. Ⓒ ANP/HH