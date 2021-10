Feyenoord laat in eigen huis dure punten liggen in duel van honderd minuten

Een uitverkochte Kuip, de nummer veertien van de Eredivisie op bezoek en hongerige spelers na de interland-break. Het Legioen ging er na een kwartiertje eens goed voor zitten, want dit zou wel eens een galavoorstelling kunnen worden. Een spervuur van schoten op het doel van RKC-keeper Etienne Vaessen stookte het vuurtje flink op.

Senesi mikte op de lat, Jahanbakhsh knalde met 130 kilometer per uur net boven de lat en Dessers miste tweemaal bij de tweede paal, voordat hij met een lob ook nog het doel miste. Maar tegen de tijd dat beide ploegen in de rust de kleedkamer opzochten, stond er op het scorebord 1-2.

Het ongeloof stond bij het gros van de fans op het gezicht. Hoe was het in hemelsnaam mogelijk dat Feyenoord zich in de eigen Kuip zo liet foppen? Te meer daar de Rotterdammers acht minuten voor de pauze nog vrolijk aan de leiding gingen. Jens Toornstra drukte het overwicht van de thuisclub uit in cijfers toen hij met een bekeken schot geklungel in de Waalwijkse defensie afstrafte: 1-0.

Marcos Senesi

Wat daarna volgde? Acht dramatische minuten van de kant van Marcos Senesi. De man die net met Feyenoord een documentaire ‘El Gladiador’ heeft uitgebracht, zat met zijn hoofd nog in de videokamer van zijn eigen huis, zo leek het. Eerst liet RKC-aanvaller Jens Odgaard ongehinderd de 1-1 maken, daarna stond hij te slapen bij de tweede paal toen diezelfde Odgaard de veel kleinere Vurnon Anita bediende: 1-2.

De Argentijnse voorstopper bleek in de rust goed wakker geschud, want hij kwam in de tweede helft messcherp uit de kleedkamer. Senesi toog naar voren, verwerkte daar een ingooi van Bryan Linssen met een wonderbaarlijke omhaal van waaruit Guus Til simpel kon scoren: 2-2.

Arne Slot baalt van het dure puntenverlies Ⓒ ProShots

Aanvallers

Met een uur op de klok begreep trainer Arne Slot dat er wel iets moest gebeuren in zijn voorste linie. Hij vond het tijd voor het lanceren van de Arsenal-huurling Reiss Nelson, die op de linkerflank de plek innam van Linssen. Het watervlugge pingelmannetje zette bij zijn eerste actie al Jahanbakhsh voor de keeper, wiens schot door Vaessen uit het doel werd geranseld.

Nelson had vooraf al begrepen dat zijn debuut in het shirt van Feyenoord eraan kwam. Slot was tevreden over zijn trainingsarbeid en de daaruit voortvloeiende fitheid na een lastige blessureperiode. Met Luis Sinisterra nog in het vliegtuig ergens boven de Atlantisch oceaan (op de terugweg van interlands met Colombia) was de keuze ook niet te over. Nelson was zelfs de enige (!) aanvaller op de reservebank.

Cyriel Dessers stond immers ook al in de spits. Die kreeg voor het eerst een plek in de basis. De Belg zag eerder al kans het net te vinden en heeft dus wat krediet. Toch overtuigde hij tegen RKC niet als centrumspits. Wie vier grote kansen krijgt in een thuisduel, moet er wel eentje benutten. De laatste kans in de reguliere speeltijd, na 86 minuten, was levensgroot. Alleen voor de keeper, twee meter van het doel, knalde de Belg hoog over.

Blessuretijd

Er kwamen liefst zeven minuten blessuretijd (plus drie extra uiteindelijk nog) bij waarin de gemoederen hoog opliepen. In een ultieme poging duur puntenverlies te voorkomen, kwam Bijlow mee naar voren bij de laatste hoekschop, maar ook dat mocht niet baten voor de Rotterdammers.

Feyenoord heeft dit seizoen veel aardig voetbal op de mat gelegd, maar juist in de competitie ging het voor eigen publiek zelden heel soepel.