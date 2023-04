Belgische voetballer in VS geschorst vanwege racisme

In de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen San Jose Earthquakes zou Vanzeir een racistische opmerking hebben gemaakt in de richting van spits Jeremy Ebobisse. Het duel werd zo'n 20 minuten stilgelegd nadat Ebobisse zich had beklaagd over de opmerking. Zijn ploeg speelde toch verder nadat Vanzeir had verklaard dat de belediging tegen niemand in het bijzonder gericht was.

Vanzeir, die pas twee maanden uitkomt in de Amerikaanse competitie, bood eerder al publiekelijk zijn excuses aan voor zijn uitlating. Hij zei veel spijt te hebben van zijn opmerking. De 24-jarige Belg is ook door zijn club New York Red Bulls op non-actief gezet. Hij mag voorlopig niet meetrainen en meespelen.