Video: Heerenveen-back wil goal vieren, maar is ploeggenoot kwijt...

„Ik zeg bijna elk weekend tegen Jordy Bruijn: als ik scoor, kom ik naar je toe”, lachte Floranus voor de camera van Fox Sports. „Maar net op het moment dat ik bij de bank aankwam, was Jordy aan het warmlopen, dus ik kon hem niet vinden.”

Floranus was daarna nog twee keer dicht bij een treffer, maar VVV-doelman Thorsten Kirschbaum stond Floranus niet nog meer plezier toe. „Eerst tikte hij een schot van mij uit de korte hoek, en daarna nog eens een afstandsschot over”, baalde Floranus. „Twee keer scoren in één wedstrijd was helemaal mooi geweest, maar helaas”, aldus de 21-jarige back, die alleen namens Sparta Rotterdam een strafschop benutte in de noodzakelijk geworden serie tijdens de kwartfinale van het bekertoernooi 2016/2017 tegen FC Volendam.

SC Heerenveen blijft door de remise (1-1) tegen VVV tiende in de Eredivisie en speelt donderdag de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Feyenoord.

