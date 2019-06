Mannarino verlost zichzelf met titel in Rosmalen

In de laatste wedstrijd van het grastoernooi van Rosmalen was Mannarino de Australiër Jordan Thompson met 7-6 (7) 6-3 de baas. Beide spelers waren ongeplaatst.

Voor de 30-jarige Mannarino, de mondiale nummer 44, is het de eerste titel uit zijn loopbaan. Hij had al zes keer een finale verloren, waarvan twee op gras.

In de eerste set overleefde Mannarino twee setpunten. Zelf benutte hij zijn tweede en in het restant kwam hij nauwelijks nog in de problemen.

Mannarino heeft de titel binnen. Ⓒ ANP

Zowel Mannarino als Thompson moest zondagochtend nog de halve finale afmaken. Mannarino was zaterdag tegen Borna Coric begonnen aan de tiebreak van de derde set toen de regen verder spelen onmogelijk maakte.

Mannarino volgt zijn landgenoot Richard Gasquet op. Ook in 2013, 2015 en 2016 ging de titel naar een Fransman, alle keren naar Nicolas Mahut.