Jumbo-Visma deelt meteen tik uit in Dauphiné

Wout van Aert is weer eens de snelste. Ⓒ AFP

De openingsrit van het Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Wout van Aert. De Belgische renner van Team Jumbo-Visma was de snelste op een steil klimmetje richting de finish van de rit over 218 kilometer van Clermont-Ferrand naar Saint-Christo-en-Jarez.