FC Twente en trainer Garcia formeel uit elkaar

Voetbalclubs zijn via cao-bepalingen verplicht om werknemers met zo’n contract voor 1 april formeel op te zeggen, anders wordt de verbintenis automatisch verlengd.

In de praktijk betekent de formele opzegging niet automatisch het einde van de samenwerking. De clubs kunnen op een later moment alsnog met een voorstel komen om het contract tegen andere voorwaarden te verlengen.

Garcia is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Groningen fungeerde vorig seizoen als assistent van Marino Pusic, die ondanks het behalen van de titel in de Keuken Kampioen Divisie moest vertrekken. Garcia staat onder druk omdat Twente na een goede seizoensstart nu in degradatiezorgen verkeert.

De Eredivisie ligt voorlopig stil vanwege het coronavirus. Onduidelijk is of het seizoen nog kan worden afgemaakt.