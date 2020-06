Ook FC Twente wendt blik naar het oosten

In de zoektocht naar een nieuwe trainer heeft FC Twente het oog laten vallen op de Duitse trainer Alexander Zorniger. Ⓒ GETTY IMAGES

ENSCHEDE - Geheel volgens de trend heeft ook FC Twente het oog laten vallen op een Duitse trainer. Alexander Zorniger is kandidaat om de opvolger van Gonzalo Garcia te worden. De 52-jarige Duitser was eerder hoofdtrainer van RB Leipzig en VfB Stuttgart en zit sinds zijn ontslag bij het Deense Brøndby IF in 2019 zonder club.