’Ronald Koeman ziet nu ook Arturo Vidal vertrekken bij Barcelona’

De 33-jarige middenvelder zou persoonlijk al rond zijn met de Italiaanse club. Bij Barcelona mag hij van trainer Ronald Koeman vertrekken. De Spaanse club is bereid om Vidal zonder afkoopsom aan een andere club af te staan.

Het contract van Vidal loopt in Barcelona nog een jaar door. Hij speelt sinds 2018 in Camp Nou. Eerder kwam de Chileen uit voor Leverkusen, Juventus en Bayern München. Bij Inter wacht hem een hereniging met coach Antonio Conte. Beiden werkten in het verleden samen bij Juventus. Vidal won in zijn loopbaan onder meer acht landstitels met drie verschillende clubs.

Mocht Vidal officieel zijn handtekening zetten onder een contract in Milaan, dan is hij de tweede middelvelder die in korte tijd Camp Nou verlaat. Eerder vertrok Ivan Rakitic ook al. De Kroaat keerde terug bij Sevilla.