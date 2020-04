Bekritiseerde Rohan Dennis wint virtuele bergrit in Zwitserland

Geen Ronde van Zwitserland door de coronacrisis, maar de organisatoren zorgden wel voor een virtuele rittenkoers op de rollers. Vijf dagen lang wordt een korte rit gereden, maar er wordt geen eindklassement opgemaakt. Telkens mogen drie renners per team aantreden. Negentien profploegen doen mee. Alleen Astana, UAE Team Emirates en Cofidis ontbreken van de WorldTour-ploegen.

Voor de Zwitser Mathias Frank (AG2R-La Mondiale) zat het er snel op: hij stuitte op een virtueel probleem waardoor zijn Avatar bleef stilstaan. Het was verrassend de Australiër James Whelan, twee jaar geleden nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften, die fameus van start ging. De renner van EF Education First nam afstand van zijn landgenoot Luke Durbridge (Mitchelton-Scott), maar die moest snel afhaken. Na een tijdje raakte Dennis op stoom.

De aanwinst van Team Ineos, die vorige week de coroanmaatregelen negeerde door gewoon buiten te trainen, ondanks het feit dat het daar verboden is, nam na twintig minuten de leiding over.

Intussen bouwde Dennis zijn voorsprong verder uit. Hij won overduidelijk, met meer dan een minuut voorsprong op Nicolas Roche (Sunweb) en James Whelan.

„Dit voelt goed”, zei Dennis achteraf. „Het leek makkelijk, maar het was zwaar. De laatste tien minuten was echt afzien. Het voelde aan als een tijdrit. Dit betekent wel dat ik goed bezig was op training.”

Vrijdag wordt de zogenaamde koninginnenrit betwist met aankomst op de Nufenen Pass, met onderweg 1.512 hoogtemeters. De renners moeten dan 13,3 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5%.