Wout van Aert komt ook in Gent-Wevelgem ijzersterk voor de dag met Jumbo-Visma Het lijkt er steeds meer op dat alleen Mathieu van der Poel ’killerwespen’ Jumbo-Visma kan stoppen

AMSTERDAM - De superioriteit die Jumbo-Visma na de E3 Saxo Classic ook in Gent-Wevelgem etaleerde, is alarmerend voor alle andere ploegen. Twee dagen na zijn grootse zege in Harelbeke reed Wout van Aert met ploegmaat Christophe Laporte iedereen op een hoop. Van Aert, die Gent-Wevelgem in 2021 al eens won, gunde zijn Franse ploegmakker de zege. Het was de tweede keer dit seizoen dat de ’killerwespen’, zoals de Jumbo-renners worden genoemd, in een klassiek weekeinde een plaag vormden voor de rest van het peloton.