FC Twente verlengt met trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer

Streuer (70) werd in de zomer van 2020 aangesteld als technisch directeur van FC Twente en zijn eerste actie was het binnenhalen van Jans als nieuwe trainer. Onder leiding van de 63-jarige coach eindigde de club uit Enschede afgelopen seizoen op de tiende plaats in de Eredivisie.

„Het is mooi om het werk bij FC Twente met Jan voort te zetten”, zegt Jans. „Als je kijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en nu, dan hebben we flinke stappen kunnen maken. FC Twente is een prachtige club om trainer van te zijn, ik kijk uit naar een derde seizoen.”