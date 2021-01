Dylan Groenewegen vol vragen bij nieuwe start

Dylan Groenewegen Ⓒ ANP/HH

Geruisloos, niets in vergelijking met de horrorcrash waardoor hij genoodzaakt was zich terug te trekken, keerde Dylan Groenewegen afgelopen weekeinde terug. Het was een bijzonder moment voor de 27-jarige sprinter die volgens Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, op een warm welkom werd getrakteerd. Deze trainingsstage in Spanje met zijn ploeggenoten moet voor de Amsterdammer het begin zijn van een nieuwe start.