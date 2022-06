Jan Vertonghen heeft nog puf voor toetje tegen Oranje: ’Dat is een extra motivatie’

„Ik wil die prijs op mijn palmares. Ons doel is om de groep van de Nations League te winnen. Als we winnen wordt de finale van de Nations League in België georganiseerd, dus dat is een extra motivatie”, vertelde Vertonghen aan de vooravond van de interland tegen Nederland, het eerste groepsduel van de Belgen en Nederlanders in de Nations League.

"Als ik die botsing had gehad, was het een andere situatie geweest"

De Derby der Lage Landen spreekt Vertonghen met zijn rijke verleden in Nederland extra aan. „We openen meteen tegen de moeilijkste tegenstander. Het is een thuiswedstrijd tegen een topland, dus dat zijn de mooiste wedstrijden. Wij kennen elkaar allemaal, ik heb ook met veel jongens van de Nederlandse kern gespeeld, en zij willen natuurlijk van ons winnen. De verhoudingen tussen Nederland en België zijn de laatste tien jaar natuurlijk wel veranderd”, aldus Vertonghen. De Belgen zijn jarenlang de nummer één van de FIFA-ranking geweest en staan nu tweede achter Brazilië.

Romelu Lukaku en bondscoach Roberto Martinez. Ⓒ ANP/HH

Romelu Lukaku

Bondscoach Roberto Martinez hoopt tegen Nederland een beroep te kunnen doen op Romelu Lukaku, wiens meespelen enigszins onzeker was. De spits heeft donderdag de training hervat. „Lukaku is een zeer sterke en fitte man, als ik die botsing had gehad met Simon Mignolet was het een andere situatie geweest. Maar we bekijken het en hopelijk valt het wel mee. Ik hoop dat hij vandaag een goede sessie heeft, zodat hij morgen kan spelen”, aldus Martinez, die aangaf een basisplaats in te ruimen voor Eden Hazard. „Ik denk niet dat Hazard negentig minuten gaat spelen, maar normaal start hij. Hij heeft veel indruk gemaakt op mij in de laatste drie dagen.”

Martinez ziet het nut wel van deze interlandperiode. „We moeten deze periode gebruiken om zo goed mogelijk te zijn op het WK. Ik zie de attitude en volgens mij is er geen probleem qua inzet en zin om te spelen. Dit is voor spelers een belangrijke periode voor het WK, om zich te tonen. We hebben 19 dagen om ons voor te bereiden voor het WK. Bovendien zijn er geen normale wedstrijden tussen België en Nederland. Die zijn altijd speciaal. De tickets waren in een enkele uren uitverkocht. Tien jaar geleden speelde deze groep ook een interland tegen Nederland en dat is achteraf een kantelmoment geweest.”