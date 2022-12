Statistieken: Brazilië sneuvelt wéér in knock-outfase tegen Europees land

De Goddelijke Kanaries namen het in hun kwartfinale op tegen Kroatië, en leken hard op weg naar de halve finale. Neymar zette Brazilië kort voor het einde van de eerste verlenging op voorsprong, maar diep in de tweede verlenging maakte Bruno Petkovic gelijk. In de daaropvolgende strafschoppenserie misten Rodrygo en Marquinhos, waardoor het einde verhaal was voor Brazilië.