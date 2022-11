Leeuwinnen moeten het opnieuw zonder zorgenkindje Lieke Martens stellen

Martens, de vleugelaanvalster die deze zomer de overstap maakte van Barcelona Femini naar Paris Saint-Germain, is nog altijd niet hersteld van een blessure, vertelde bondscoach Andries Jonker de dag voor de eerste van twee vriendschappelijke november-interlands op vaderlandse bodem.

Martens speelde deze zomer op het EK haar laatste interland in het Oranje-shirt. Dat was op 17 juli, tijdens het laatste groepsduel met Zwitserland. De in 2017 tot beste speelster van de wereld uitgeroepen flankenspeelster werd in de 74e minuut gewisseld voor Esmee Brugts.

Frankrijk

Daarna ging het mis met Martens. In de aanloop naar de ontmoeting met Frankrijk in de kwartfinale raakte ze geblesseerd aan haar voet en verliet zij vroegtijdig het basiskamp op het EK. Oranje werd vervolgens door de Fransen uit het toernooi geknikkerd.

Lieke Martens, hier op het afgelopen EK nog gewisseld. Ⓒ ANP/HH

Martens kreeg in oktober nog vrijaf van Jonker, maar moest zich wel in november melden voor de duels met Costa Rica en Denemarken, ook al is ze nog niet fit. Jonker: „Dat wist ik van tevoren. Het is de bedoeling dat ze dinsdag in Utrecht wel kan meedoen tegen Denemarken, maar ik heb geen zekerheid of dit gaat lukken.”

Geen seconde

Jonker gaf aan dat de 29-jarige Martens ’bij alle groepsbesprekingen en maaltijden aanwezig is’. „Ik heb een paar keer met haar besproken. Dat hebben we vooraf ook een paar keer telefonisch gedaan. We hebben haar vanuit de staf bezocht. Ze maakt dan een gemotiveerde indruk. Maar ik kan niks zeggen over wat ze op het veld laat zien, want ze heeft nog geen seconde met mij samen op het veld gestaan.”

Martens was één van de drie routiniers met wie Jonker belde nadat hij tot coach van de Leeuwinnen was uitgeroepen. „Ik heb toen, eind augustus, gebeld met Sherida (Spitse, red.), Vivianne (Miedema) en Lieke. We hebben vrij uitgebreid besproken wat er gebeurd is en wat er nodig was om van IJsland te winnen om ons rechtstreeks te plaatsen voor het WK.” Martens ontbrak tijdens het cruciale duel in de Galgenwaard, waarin Brugts Nederland met een lucky naar het WK schoot.

Systeem

De afwezigheid van Martens is een lelijke streep door de rekening van Jonker, die graag verder wil bouwen aan het vorig maand geïntroduceerde 5-3-2-systeem: „We hebben de tijd die we daar vanaf maandag voor hadden, ingestopt. Dat systeem heeft centraal gestaan en daar starten we morgen ook mee.”

Hoewel Jonker niet de exacte aard van Martens’ blessure wilde vertellen („Dat mag ik vanwege privacyredenen niet doen”), wilde hij wat zijn opstelling betreft wel een tipje van de sluier oplichten. „Esmee Brugts start in de basis.”