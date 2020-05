Dortmund veegt Schalke van het veld

Borussia heeft nu een punt minder dan de gedoodverfde titelkandidaat Bayern München. De club uit Zuid-Duitsland gaat zondag om 18.00 uur op bezoek bij Union Berlin, de nummer elf van de Bundesliga.

De coronacrisis zette alles wereldwijd op z’n kop, maar gelukkig zijn er ook nog dingen die hetzelfde zijn gebleven. Degene die de score opende voor Borussia Dortmund was namelijk Erling Haaland. De 19-jarige Noor scoorde voor de niet geplande pauze van twee maanden aan de lopende band, en had direct zijn ritme weer gevonden.

Erling Braut Haaland flikt het direct weer. Ⓒ AFP

Hij vierde zijn doelpunt ingetogen, zoals het hoort nu het coronavirus nog niet is verslagen. Ook zijn ploeggenoten vlogen hem niet in de armen. Haaland, in de winterstop overgekomen van Red Bull Salzburg, maakte zijn tiende treffer in negen competitiewedstrijden voor Dortmund. In de hele geschiedenis van de Bundesliga wisten slechts vijf andere spelers minimaal tien keer te scoren in hun eerste negen duels.

Dortmund was in eigen huis overduidelijk een maatje te groot voor Schalke. Na wat geklungel achterin bij de bezoekers, profiteerde Raphaël Guerreiro optimaal door de voorsprong vlak voor rust te verdubbelen.

Nadat de twee teams weer uit de kleedkamers verschenen, uiteraard in een nieuw tricot, deelde Dortmund al snel de genadeklap uit. Wederom had een van de spelers van Schalke ruzie met de bal, waarna de thuisploeg een vlijmscherpe counter opbouwde. Thorgan Hazard was het eindstation en zette de 3-0 op het scorebord.

BVB liet het daar niet bij en hield de druk op het Schalke-doel hoog. Het resulteerde rond een uur speeltijd in de 4-0, wederom was Guerreiro verantwoordelijk voor het doelpunt, na een zeer fraaie assist van Haaland. Verder leed bleef Schalke bespaard.

