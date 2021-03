Timber-broers timmeren aan de weg bij Ajax: ’Jaloers ben ik niet, alleen trots’

Voetbal

Barcelona kan niet voor nieuwe Champions League-stunt zorgen tegen Paris Saint-Germain

De stille hoop was er vooraf bij de Socios, maar een tweede remontada tegen Paris Saint-Germain was Barcelona niet gegeven. De ploeg van trainer Ronald Koeman moest in Parijs zeker vier keer scoren om de kwartfinales van de Champions League te bereiken, maar kwam niet verder dan één keer: 1-1.