Go Ahead Eagles bezorgt Vitesse kater na feestweek

Vitesse kende een droomstart, want al na twee minuten mocht Loïs Openda na ingrijpen van de VAR aanleggen vanaf elf meter. De Belg stuurde Warner Hahn naar de verkeerde hoek en tekende zo voor de vroege 1-0. Dat was een welkome meevaller, want de Arnhemmers misten Riechedly Bazoer door een schorsing en de matchwinner tegen Tottenham Hotspur, Maximilian Wittek, vanwege knieklachten.

Het lukte Vitesse dan ook niet Go Ahead Eagles vast te pinnen op de eigen helft. De bezoekers wisten regelmatig door te dringen tot in de vijandelijke zestien. Inigo Córdoba was degene die de meeste kansen had en zette doelman Markus Schubert aan het werk. Vitesse meldde zich minder in de buurt van Hahn, al waren er wel kleine mogelijkheden voor Openda en Eli Dasa vuurde een keer een pegel op de doelman af.

Vitesse kwam uitstekend uit de kleedkamer en had binnen een paar minuten via zowel Yann Gboho als Oussama Darfalou kunnen scoren. De gemiste kansen kwamen de Arnhemmers duur te staan. Na geklungel in de opbouw profiteerde Córdoba, die dit keer wel doel trof.

Lang leek de wedstrijd op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotminuut ging het toch fout voor Vitesse. Schubert maakte een overtreding op Bas Kuipers, waarna Luuk Brouwers vanaf elf meter de bal koeltjes binnenschoot.

Vitesse is na tien speelronden zesde met 16 punten. Go Ahead heeft 13 punten en staat daarmee in de middenmoot.