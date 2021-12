Marianne Vos klopt Lucinda Brand bij wereldbeker veldrijden, eerste zege Tom Pidcock

Lang was er zelfs een kopgroep van zes Nederlandse vrouwen met Fem van Empel, Puck Pieterse, Annemarie Worst, Marianne Vos, Lucinda Brand en Denise Betsema. Met nog iets meer dan een ronde te gaan halveerde Vos de groep met een aanval. Alleen Brand en Betsema konden mee.

Bij de drie titanen was het vervolgens de versnelling van Brand, waardoor Betsema kraakte. Vos kon - ondanks dat ze even uit haar klikpedaal schoot - wel mee. Ze bleek vervolgens ook het meeste energie over te hebben voor de sprint en zette Brand te kijk.

Pidcock zegeviert

De Brit Thomas Pidcock heeft zijn eerste zege in de wereldbeker veldrijden van dit seizoen te pakken. Hij was de beste in het Brabantse Rucphen, waar in de voorgaande jaren bijna altijd een Nederlander won.

Pidcock reed een sterke laatste ronde, waarin hij de Belg Eli Iserbyt vlak voor de laatste bocht naar de finish inhaalde en vervolgens naar de overwinning sprintte. Iserbyt, die al vijf keer won deze winter in de wereldbeker, eindigde als tweede voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout. De Nederlander Lars van der Haar arriveerde op 15 seconden achterstand als vijfde.

Van der Poel

Wereldkampioen Mathieu van der Poel zou aanvankelijk in Rucphen zijn eerste cross van dit seizoen fietsen, maar een knieblessure weerhield hem van deelname. Hij wil nu op tweede kerstdag in Dendermonde voor het eerst aan de start komen. Daardoor stuit hij in zijn eerste wedstrijd meteen op rivaal Wout van Aert. „Meedoen voor de overwinning zit er volgende week nog niet in”, temperde vader Adrie van der Poel bij de Belgische sportzender Sporza de verwachtingen.

Van der Poel nam na het wegseizoen een pauze en had in Rucphen zijn eerste cross willen rijden, een dag later gevolgd door de wereldbekercross van Namen. Maar bij een training in het bos kwam hij enkele weken geleden op zijn knie terecht. „Hij heeft daarna geen crosstraining meer kunnen doen en is later op trainingskamp gegaan met de wegploeg”, vertelde Adrie van der Poel, die aangaf dat het een serieuze blessure was. „Als je Mathieu een beetje kent dan weet je dat hij altijd wil koersen.”

Het moet er dan volgende week van komen. „Dit weekend was perfect geweest. Dan had hij misschien volgende week al mee kunnen doen om de overwinning. Dat zit er nu niet in want hij moet ook nog eens van achteren starten. Ik denk dat hij dan nog twee crossjes nodig heeft en vanaf cross vier om de overwinning gaat meedoen”, aldus vader Van der Poel.