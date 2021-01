Twee stafleden FC Barcelona testen positief op coronavirus

Volgens het protocol van La Liga gaan de twee positief geteste personen in zelfisolatie. Op dinsdagochtend zullen alle spelers en begeleiders van de A-selectie een extra testronde ondergaan.

De training op dinsdag in de aanloop naar de uitwedstrijd woensdag tegen Athletic Bilbao is uitgesteld. Ook het gebruikelijke persmoment gaat niet door op het eerder geplande tijdstip. Beide activiteiten worden vermoedelijk later op dinsdag alsnog afgewerkt.

Corona bij de Koemans

Naast Koeman behoren onder anderen Alfred Schreuder en de Zweed Henrik Larsson tot de technische staf van Barcelona.

In juni onthulde Bartina Koeman, de vrouw van de toenmalige bondscoach Ronald, in het tijdschrift Libelle dat het echtpaar samen besmet was geraakt met het coronavirus. „Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten”, liet Bartina Koeman weten. „Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder.”

Nadat Ronald Koeman het coronavirus had overwonnen, kreeg hij ernstige hartproblemen. Na een tocht op zijn racefiets met een aantal vrienden werd hij thuis getroffen door een hartinfarct. De oud-international onderging een hartkatheterisatie waarna hij snel herstelde. Op 19 augustus ondertekende Koeman een contract voor twee seizoenen bij Barcelona.

