Jong Oranje houdt zicht op kwartfinale EK na gelijkspel met Portugal

Daardoor heeft de ploeg van Erwin van de Looi de boel in Groep A nog steeds in eigen hand. Nederland staat na twee gelijke spelen weliswaar derde, maar als het in de laatste speelronde Georgië weet te verslaan, is het zeker van een plaats bij de laatste acht. Wel mist Jong Oranje tegen het gastland Quinten Timber vanwege een schorsing.

En zo boekte een Oranje-team eindelijk weer eens een goed resultaat tegen Portugal, de grote kwelgeest van het Nederlandse voetbal. Het grote Oranje weet immers hoe het is om op een eindronde van de Portugezen te verliezen. Van de laatste acht onderlinge confrontaties wist Jong Oranje maar één keer te winnen, in 2019, een 4-2 zege in een EK-kwalificatiewedstrijd.

Geen wijzigingen

Van de Looi stelde dezelfde elf op waarmee hij in evenwicht was gebleven met België (0-0). Dat viel gezien de prima eerste helft te billijken, maar niet vanwege de zwakke tweede helft waarin zijn ploeg steeds meer achteruit liep en vermoeid oogde. „Ze zijn hersteld van die wedstrijd, ze kunnen weer”, gaf de coach voor het duel aan.

Daarbij, voegde Van de Looi daaraan toe, houdt hij van automatismen. „Ik geloof ook wel in een ingespeeld team.” Bij de Portugezen, twee jaar geleden finalist maar met lege handen in het openingsduel met gastland Georgië (0-2), waren drie wijzigingen door Rui Jorge doorgevoerd. PSV’er Fabio Silva mocht ditmaal wel starten.

Fout Hartman

Net als in derby tegen België was Kenneth Taylor als eerste dicht bij de openingstreffer. Na tegen de Belgen op de paal te hebben geschoten, kopte de Ajacied ditmaal wel raak, zij het uit buitenspelpositie. Als de aanvallende middenvelder de bal had laten lopen, had de niet buitenspel staande Crysencio Summerville een dot van een kans gehad. De Portugezen kwamen met een antwoord via Pedro Neto, maar Bart Verbruggen maakte diens schot in tweeën onschadelijk.

Erwin van de Looi Ⓒ ANP/HH

In de negentiende minuut kreeg Bryan Brobbey na slordig uitverdedigen van Portugal een behoorlijke kans. De spits schoot de bal kiezelhard in, telde ’hem’ al, maar doelman Celton Biai schudde een geweldige reflex uit zijn mouw. Een minuut later lag de bal wel in het doel van Verbruggen: linksback Quilindschy Hartman, uitgerekend de man die het beste in de wedstrijd zat, verloor om onbegrijpelijke redenen André Almeida uit het oog en de speler van Valencia profiteerde dankbaar.

Schorsing Timber

Vlak na de achterstand incasseerde Jong Oranje door een snoeiharde tackle van Quinten Timber de volgende tegenslag: door een tweede gele kaart is hij geschorst voor het treffen met Georgië. Portugal, dat ineens geen haast meer had om te scoren, liet het initiatief in het verdere verloop van de eerste helft aan Jong Oranje. Het leverde slechts een schotje op van Summerville.

Van de Looi greep in de rust in en bracht Wouter Burger voor Timber en Milan van Ewijk voor Devyne Rensch. Burger schoot na een minuut van afstand bijna gelijk de 1-1 in de touwen. Daarna begon het grote tijdrekken bij de Zuid-Europeanen, die dat foefje als geen ander beheersen.

Brobbey

Veel kansen kreeg Jong Oranje niet, maar in de 72e minuut was daar ineens een ragfijne pass van Ryan Gravenberch op Brobbey. De spits nam de bal goed aan, probeerde de bal onder Biai door te schuiven, maar de doelman liet zich niet in de luren leggen.

In de 78e minuut bracht Brobbey de verlossing uit een hoekschop van Taylor. Burger kopte de bal door richting de tweede paal en zag de Ajax-spits de bal binnenschieten: 1-1.

Verbruggen, uitblinker tegen de Belgen, redde nog zeer attent op een schot van de Portugese Ajacied Francisco Conceição.

In het andere groepsduel maakte Georgië een 2-0 achterstand tegen België goed (2-2) en blijft leider in de groep.