Sport Kort: Beachduo Keizer en Meppelink begint EK met zege

Beachvolleybalsters Keizer en Meppelink beginnen EK met zege

12:55 uur Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn het EK goed begonnen. Ze waren in twee sets te sterk voor Franziska Friedl en Eva Pfeffer uit Oostenrijk.

Katja Stam en Raïsa Schoon komen woensdag ook nog in actie in Wenen, net als Marleen van Iersel en Pleun Ypma. Voor de Nederlandse mannen begint het EK pas donderdag. De koppels Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde en Stefan Boermans en Yorick de Groot komen dan in actie.

Gallopin ploeggenoot van Mollema bij Trek-Segafredo

12:24 uur Wielrenner Tony Gallopin verruilt aan het eind van het seizoen AG2R Citroën voor Trek-Segafredo. De 33-jarige Fransman wordt daar ploeggenoot van Bauke Mollema.

Gallopin reed in 2012 en 2013 al voor de voorloper van de Amerikaanse ploeg, die toen nog RadioShack-Leopard heette. Hij staat voor zijn vijftiende seizoen als prof en vierde al ritzeges in de Tour de France en de Vuelta. Gallopin droeg in de Ronde van Frankrijk ook de gele trui,

„Het is heel fijn dat Trek-Segafredo in mij gelooft”, zegt Gallopin. „Ik heb de afgelopen twee jaar veel pech gehad. Eerst wil ik weer mijn beste niveau halen. En dan wil ik strijden voor overwinningen. Ik heb veel ervaring en kan de rol van wegkapitein op me nemen.”

Kenin en tenniszussen Williams melden zich af voor Cincinnati

Tennissters Sofia Kenin en Serena en Venus Williams hebben zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Cincinnati. Kenin, de nummer 4 op de wereldranglijst, kan niet meedoen aan het Amerikaanse hardcourttoernooi omdat ze nog niet genoeg hersteld is van een voetblessure.

Ze hoopt op tijd hersteld te zijn voor de US Open, eind deze maand. Kenin had zich eerder afgemeld voor het toernooi van Montreal dat deze week plaatsvindt.

Serena Williams, tweevoudig winnares in Cincinnati, meldde zich af vanwege de blessure aan haar rechterbeen die ze vorige maand opliep op Wimbledon. „Helaas speel ik volgende week niet mee in de Western & Southern Open omdat ik nog herstellende ben van mijn beenblessure”, zei ze. De toernooiorganisatie meldde niet waarom Venus Williams zich heeft afgemeld.

Roger Federer en Novak Djokovic hadden zich eerder al afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati.

Zverev voorlopig niet in Daviscup

09:30 uur Tennisser Alexander Zverev komt voorlopig niet voor Duitsland uit in de Daviscup. Na het behalen van olympisch goud in Tokio heeft hij zich afgemeld voor het landentoernooi. De tennisser is niet tevreden met het nieuwe format en zegt in november liever vakantie te willen.

De Daviscup werd eerder gedurende het tennisseizoen gespeeld. In 2019 werd een nieuw format geïntroduceerd, met voorronden in februari en een eindtoernooi, de Daviscup Finals, in november. „Ik ben ook maar een mens en ik heb ook een keer vakantie nodig”, zegt Zverev tegen Sportbild. „We spelen van januari tot en met oktober. In november zal ik in de huidige opzet niet meedoen.”

De 24-jarige tennisser laat weten dat hij in de toekomst mogelijk wel weer in de Daviscup wil spelen voor Duitsland. „Zodra we weer spelen in de oude opzet, met thuisvoordeel en een duel over het weekend, ben ik er weer bij.”

Zverev veroverde in Tokio de olympische tennistitel door in de finale Karen Chatsjanov uit Rusland met 6-3 6-1 te verslaan.

Duitser Schröder verruilt Lakers voor Boston Celtics

08:20 uur De Duitse basketballer Dennis Schröder maakt de overstap van LA Lakers naar Boston Celtics. De 27-jarige point guard laat weten dat hij een contract voor een jaar heeft getekend bij de basketbalclub uit Boston.

„Met trots kondig ik aan dat ik voor het seizoen 2021-2022 zal spelen voor Boston Celtics”, meldt Schröder op Instagram. „Dit is een van de beste clubs in de NBA-geschiedenis en het is een eer om het ’groen-wit’ te mogen dragen en te doen waar ik van hou! Ik zal iedere avond alles geven in deze stad.”

Volgens sportzender ESPN is er met de deal van Schröder bij de Celtics een bedrag van 5,9 miljoen dollar (5 miljoen euro) gemoeid. De Duitser zou eerder een voorstel voor een contract van vier jaar bij de Lakers hebben afgewezen. Schröder speelde één seizoen bij de Lakers, hij kwam over van Oklahoma City Thunder.

Schuurs verliest in dubbelspel Montreal

08:16 uur Tennisster Demi Schuurs is in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Montreal uitgeschakeld. De als derde geplaatste Schuurs verloor met dubbelpartner Nicole Melichar van de Amerikaanse Catherine Harrison en de Noorse Ulrikke Eikeri met 6-3 2-6 10-4.

Het was het eerste optreden voor Schuurs sinds de Olympische Spelen van Tokio. Daar kwam ze in het vrouwendubbel in actie met Kiki Bertens. Het duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van de Russische combinatie Veronika Koedermetova/Jelena Vesnina. Voor Bertens was het haar laatste partij in haar profcarrière.

Rosalie van der Hoek verloor in de eerste ronde met dubbelpartner Erin Routliffe uit Nieuw-Zeeland in twee sets van het Duits-Poolse koppel Vivian Heisen en Alicja Rosolska. De Duitse en de Poolse wonnen in twee tiebreaks: 7-6 (5) 7-6 (6).