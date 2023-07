Premium Het beste van De Telegraaf

Van de Zandschulp verlost van fysieke malheur Wimbledon-clash: Alexander Zverev zou Nederlandse tegenstander Gijs Brouwer niet herkennen

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Voor Alexander Zverev: dit is Gijs Brouwer. Ⓒ ANP/HH

Alexander Zverev, voormalig nummer twee van de wereld, laat zondag tijdens een persmoment in Londen weten dat hij Brouwer niet zou herkennen als de Nederlander op dat moment ook in de perszaal zou verschijnen. De twee treffen elkaar dinsdag in de openingsronde van Wimbledon.