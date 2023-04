Willem II weer de sigaar na invoering nieuwe regel

Het is niet toevallig dat Willem II de primeur kreeg van de nieuwe regel. In het seizoen 1992-1993 werd het keepers verboden om terugspeelballen nog in de handen te pakken. Willem II-doelman Roland Janssen dacht dat hij de kunst van het meevoetballen wel beheerste. In het Oosterpark ging hij op 16 augustus 1992 tegen FC Groningen hopeloos in de fout. De doelman maaide langs een terugspeelbal die Harris Huizingh in een leeg doel kan schuiven.Trainer Jan Reker nam het voor zijn doelman op en denkt dat de regel maar een kort leven beschoren zal zijn. Maar de regel bestaat ruim dertig jaar later nog steeds.

In 2016 verloor Willem II een bekerduel tegen Ajax in de Arena met 5-0. De Video Assistent Referee maakte zijn debuut bij dat duel. Dat bleef niet zonder gevolgen. Anouar Kali maakte een forse overtreding op Lasse Schöne. Arbiter Danny Makkelie dacht dat hij met een gele kaart kan volstaan. Maar op advies van Pol van Boekel, die de beelden bekijkt, kreeg Kali alsnog rood. Op 11 augustus 2018 krijgt Willem II opnieuw de primeur. De VAR doet dan zijn intrede in de Eredivisie. Een doelpunt van Fran Sol in de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo wordt door scheidsrechter Rob Dieperink wegens hands afgekeurd.

Bekijk ook: Brabantse derby tussen NAC en Willem II definitief gestaakt na vuurwerk op veld

Tekst gaat verder onder de tweet

Willem II is ook slachtoffer als de KNVB in het seizoen 1987-1988 besluit play-offs om Europees voetbal in te voeren. De Tilburgse club eindigt op de vierde plaats. Dat zou normaal gesproken goed zijn voor een Europees ticket. Nu gaat de plek naar FC Groningen, dat de nacompetitie wint. Die is aanvankelijk geen lang leven beschoren. Op bevel van de UEFA moet de KNVB afzien van de play-offs, die pas veel later opnieuw worden ingevoerd.

Trainer Reinier Robbemond van Willem II, dat bij aankomst in Tilburg na de gestaakte wedstrijd toch een feestelijk onthaal kreeg, had wel begrip voor de beslissing. „Dat gooien moet een keer afgelopen zijn”, zo reageerde hij. Peter Hyballa van NAC vond dat zijn eigen fans ’een voetbalfeest kapot hadden gemaakt’. Bij het duel waren geen uitsupporters aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat een wedstrijd tussen NAC en Willem II gestaakt wordt. Op 23 september 2001 kreeg doelman Geert de Vlieger van Willem II golfballen, vislood, aanstekers en mobiele telefoons naar het hoofd gegooid. Ook dat duel werd gestaakt en later zonder publiek uitgespeeld.