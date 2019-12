Van de Pas ’shakend’ op podium bij WK darts: ’Ik begin als een peppie’

„Het was niet mijn beste pot”, zei de verliezer tegenover RTL7. „Ik heb alles gegeven, maar het was niet goed genoeg. Van de Pas kwam 1-2 voor tegen zijn Duitse opponent, maar trok uiteindelijk toch aan het kortste eind: 3-2.

„Ik begin ook elke keer als een peppie”, vond Van de Pas. „In de vorige ronde tegen Gabriel Clemens ook al. Dan win ik die laatste set nog wel, maar ik sta gewoon te shaken. En het is niet vanwege de druk, want ik voel me goed”, zocht de Brabander naar een aanwijsbare reden.

„Max gooide beter dan ik, maar zo goed was hij helemaal niet. Als ik wat scherper ben, versla ik hem gewoon.” Deze zaterdag komen er geen Nederlanders aan de oche in Ally Pally. Zondagavond speelt Danny Noppert tegen Kim Huybrechts en treft Michael van Gerwen Ricky Evans.

PROGRAMMA

Zaterdag 21 december (vanaf 20.00 uur)

Keegan Brown - Seiko Asada (tweede ronde)

Simon Whitlock - Harry Ward (tweede ronde)

Steve West - Ryan Searle (tweede ronde)

Adrian Lewis - Cristo Reyes (tweede ronde)

Zaterdag 21 december (vanaf 20.00 uur)

Daryl Gurney - Justin Pipe (tweede ronde)

Glen Durrant - Damon Heta (tweede ronde)

Mensur Suljovic - Fallon Sherrock (tweede ronde)

Dimitri Van den Bergh - Josh Payne (tweede ronde)