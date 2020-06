Gemiste dopingtest kost wereldkampioen Coleman schorsing

De gemiste test dateert van 9 december vorig jaar. Coleman was naar eigen zeggen even van huis om kerstinkopen te doen toen de dopingcontroleurs voor zijn deur stonden. „Ik heb de bonnetjes en bankafschriften”, aldus de sprinter. „Ik hoorde pas een dag later van de dopingtest toen ik te horen kreeg dat ik een test had gemist.”

Coleman kwam in de aanloop naar de WK van vorig jaar in Doha ook al in opspraak, omdat hij binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist. Een combinatie van drie gemiste tests of fouten binnen een jaar met de whereabouts, de opgegeven plaatsen waar sporters verblijven, kan leiden tot een schorsing. Het Amerikaanse antidopingagentschap Usada trok de zaak kort voor de WK echter in omdat het de regels niet goed had gevolgd.

Coleman, die excuses eiste omdat hij door de zaak heel wat inkomsten had gemist en zijn reputatie een knauw had gekregen, sprintte in Doha naar het goud op de 100 meter in 9,76 seconden. Nu dreigt hij alsnog te worden geschorst. In dat geval mist Coleman waarschijnlijk ook de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.