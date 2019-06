Real Madrid meldt zich voor Van de Beek

Directeur voetbalzaken Marc Overmars werd door De Koninklijke op de hoogte gebracht van de belangstelling voor de middenvelder. De Madrilenen weten inmiddels onder welke voorwaarden Ajax hem een transfer naar Spanje gunt.

Overmars zou een bedrag hebben genoemd tussen de 50 en 60 miljoen euro voor het ’kind van de club’, die zich na een moeizame seizoenstart terugknokte in de basis en een belangrijke pion was bij het winnen van de nationale dubbel en het bereiken van de halve finaleplaats in de Champions League.

Opvallend is dat de Europese topclubs vooral geïnteresseerd zijn om jeugdige Nederlandse Ajacieden uit de eigen opleiding voor verschrikkelijk veel geld op te halen in de Johan Cruijff ArenA. FC Barcelona betaalt inclusief bonussen 86 miljoen euro voor Frenkie de Jong, Juventus is bereid een bedrag tussen de 70 en 80 miljoen euro over te maken voor Matthijs de Ligt en inmiddels is Real Madrid bereid om meer dan 50 miljoen euro neer te tellen voor Van de Beek.

