Nieuwe tegenvaller basisspeler Matthijs de Ligt met Juventus, Zlatan Ibrahimovic redt AC Milan

Álvaro Morata maakte er na ruim een half uur 0-1 van, door een voorzet vanaf links bij de eerste paal binnen te tikken. Tien minuten na rust maakte Mattia Aramu gelijk met een schot van afstand. Aramu kreeg de bal voor zijn voeten via Ridgeciano Haps, voormalig speler van AZ en Feyenoord.

Bij Juventus deed Matthijs de Ligt de hele wedstrijd mee. Captain Paulo Dybala viel al na ruim 10 minuten uit met een spierblessure.

Juve heeft na zeventien duels pas 28 punten, het laagste aantal sinds het seizoen 1998-1999. Destijds had de Italiaanse topclub 24 punten na zeventien duels. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat teleurstellend zesde.

AC Milan voorkomt nederlaag bij Udinese door late goal Zlatan

Koploper AC Milan heeft in de uitwedstrijd tegen Udinese de derde nederlaag van het seizoen ternauwernood kunnen voorkomen. Zlatan Ibrahimovic maakte er in de extra tijd 1-1 van. Door het gelijkspel heeft AC Milan wel de koppositie op het spel gezet.

Zlatan ontving de bal in blessuretijd vanuit een klutssituatie en besloot tot een soort halve omhaal. Voor de 40-jarige Zweed was het zijn zevende doelpunt van het seizoen. In de resterende 3 minuten wist Milan puntenverlies niet te voorkomen. De Portugees Beto had Udinese, dat het duel met tien man eindigde na rood voor de Nigeriaan Isaac Success in de 95e minuut, na ruim een kwartier op voorsprong gezet door een fout in de defensie van AC Milan af te straffen.

Zlatan Ibrahimovic heeft doel getroffen Ⓒ ANP/HH

Bij de thuisploeg, waar eerder deze week trainer Luca Gotti werd ontslagen, speelde aanvoerder Bram Nuytinck de hele wedstrijd en Marvin Zeegelaar viel na een uur in. Assistent-trainer Gabriele Cioffi zat op de bank bij Udinese.

AC Milan heeft na zeventien wedstrijden 39 punten. Internazionale, dat zondag om 20.45 uur Cagliari ontvangt, heeft 2 punten minder.