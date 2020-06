Pat Cash: ’Roger Federer niet eens de op één na beste speler van z’n generatie’

De intussen 55-jarige Australiër - die in 1987 Wimbledon won en op iconische wijze de tribunes inkroop - werd in een interview met UBI Tennis gevraagd waar hij de Zwitser met een recordaantal grandslamzeges (20) op zijn ranglijst aller tijden zou zetten.

„Iedereen zegt dat Federer de beste tennisspeler ooit is, maar hij is niet eens de op één na beste van zijn generatie”, aldus Cash. „Dat is moeilijk te geloven. Maar als je de beste aller tijden wil zijn, dan moet je ten minste de onderlinge duels met je grootste rivalen gewonnen hebben. Dat is zelfs de belangrijkste factor, vind ik.”

Pat Cash Ⓒ EPA

Een freak

Federer verloor 24 van zijn 40 wedstrijden tegen Nadal en 27 van zijn 50 duels met Djokovic. En het is die laatste die Cash het record van meeste grandslamzeges ziet afpakken van de Zwitser.

„Federer is de beste ooit als het op punten maken aankomt”, aldus de Australiër. „Qua slagen en bewegingen én al de rest. Maar op heel wat manieren is hij een beetje ouderwets. Hij is aanvallender gaan tennissen, maar trage ondergronden en zware ballen liggen hem niet. Zijn record is fenomenaal, maar Djokovic is bezig met iedereen in te halen. Die kerel is een freak. Federer zou in elke periode nummer één van de wereld kunnen worden. Nadal is fenomenaal op gravel. Maar Djokovic kan wat Nadal kan op alle ondergronden. En nogmaals, je kan gewoon niet rond de realiteit van onderlinge duels.”

Djokovic leidt die dus tegen Federer (27-23), maar ook die tegen zijn Spaanse rivaal: 29-26. De Serviër zit op z’n 33e aan zeventien grandslamzeges, twee minder dan Nadal en drie minder dan Federer.