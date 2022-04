Premium Het beste van De Telegraaf

Luik-Bastenaken-Luik Wilskracht Annemiek van Vleuten met zege beloond: ’Ik voelde helse pijn’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Annemiek van Vleuten overwon de pijn in Luik Ⓒ ANP/HH

LUIK - Het fameuze citaat ’Wat me niet doodt, maakt me sterker’ van filosoof Friedrich Nietzsche is Annemiek van Vleuten op het lijf geschreven. De 39-jarige wielervedette knokte zich meermaals terug van fysieke tegenslagen, maar ook in sportief opzicht incasseerde ze klappen. In Luik-Bastenaken-Luik toonde Van Vleuten andermaal haar wilskracht, nadat het de afgelopen weken telkens net niet lukte. „Al was ik ook zonder deze overwinning als een blij persoon naar huis gegaan.”