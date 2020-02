Barcelona zonder Sergi Roberto naar Napels

De 28-jarige international is doorgaans een vaste waarde bij Barcelona. In 22 competitieduels maakte hij één doelpunt voor de club die dankzij de nederlaag van Real Madrid bij Levante (1-0) weer bovenaan staat in La Liga. Volgende week zondag treffen de nummers 1 en 2 van de ranglijst elkaar in Madrid. Naast Sergi Roberto ontbreken ook Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Jordi Alba door blessures.

Frenkie de Jong behoort wel tot de selectie van 21 spelers die trainer Quique Setién formeerde voor het eerste duel met Napoli. De Deense aanvaller Martin Braithwaite gaat ook mee naar Napels, hoewel de recente aankoop niet is ingeschreven voor de Champions League.