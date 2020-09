Roland Garros gestart onder barre omstandigheden

Ook Andy Murray en Stan Wawrinka komen later op zondag in actie op het overdekte centre court. Het duel tussen deze twee grandslamwinnaars geldt als de meest opmerkelijke eerste ronde op Roland Garros. De Zwitser Wawrinka is als zestiende geplaatst en kan Murray nu al treffen omdat de befaamde Brit vanwege zijn lage ranking (111) het toernooi met een wildcard binnenkwam. Murray is na een zware heupoperatie begin aan een comeback maar die wil nog niet zo vlotten.

De sfeer op het park aan de rand van het Bois de Boulogne is op deze openingsdag surrealistisch. Waar normaal gesproken in de lente per dag ruim dertigduizend toeschouwers door de poorten komen, worden er dit keer slechts duizend toegelaten. Zij hadden geluk bij de loting, maar de vraag is of ze nu werkelijk gelukkig zijn. Ze hebben het zichtbaar koud en menigeen worstelt met een door de wind klapperende paraplu. „Maar door dat mondkapje is mijn gezicht wel lekker warm”, zegt een vrolijke Fransman vlak voordat hij het Court Suzanne-Lenglen binnenstapt.

Het is herfstig en grijs op Roland Garros. Ⓒ REUTERS

Binnen op de baan zijn Victoria Azarenka (onlangs nu finaliste bij de US Open) en de Danka Kovinic uit Montenegro net aan hun eerste ronde begonnen. Bij dames dragen een zwarte legging en een extra vest. Zij hebben niet het geluk van een dak boven hun hoofd en moeten er rekening mee houden dat hun wedstrijd in delen wordt gespeeld. Volgens de voorspellingen zal het zondag in Parijs meer dan eens hard gaan regenen.

Kiki Bertens en Arantxa Rus, de twee Nederlandse deelnemers aan het enkelspel, mogen zich gelukkig prijzen omdat ze vandaag niet in actie komen.