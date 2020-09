Roland Garros van start, nog zonder Kiki Bertens en Arantxa Rus

De twee tennissters komen zondag nog niet in actie. Zeker voor Bertens is dat een meevaller, want de als vijfde geplaatste Westlandse heeft nu een dag langer de tijd om te herstellen van de achillespeesklachten die haar afgelopen week dwongen om op te geven in Straatsburg. Bertens haalde in 2016 de halve finales op Roland Garros.

Op de openingsdag komen onder anderen Simona Halep, de nummer 1 van de plaatsingslijst bij de vrouwen, Victoria Azarenka, Venus Williams en Alexander Zverev in actie. De veteranen Stan Wawrinka, in 2015 winnaar van Roland Garros, en Andy Murray (finalist in 2016) sluiten de dag af op het Court Philippe-Chatrier.

Bij de mannen verdedigt Rafael Nadal zijn titel. De Spanjaard was al twaalf keer de beste op het gravel in Parijs. Bij de vrouwen doet de winnares van vorig jaar, Ashleigh Barty, niet mee. De Australische slaat na de US Open ook Roland Garros over vanwege het coronavirus.