Wilco Kelderman schuift flink op in Dauphiné

Loetsenko kwam binnen na 21 minuten en 37 seconden. Zijn Spaanse ploeggenoot Ion Izagirre werd op 8 seconden tweede, de derde plaats was voor de Deen Kasper Asgreen.

Wilco Kelderman was op de vierde plaats de beste Nederlander. In het algemeen klassement klom de Nederlandse renner van Bora-hansgrohe naar de vijfde plaats. Hij stond 16e.

Voor de 28-jarige Loetsenko was het zijn eerste overwinning sinds zijn ritzege afgelopen najaar in de Tour de France. Ook was het zijn eerste tijdritzege in een wedstrijd uit de WorldTour. „Ik heb alles gegeven wat ik in me had”, vertelde de ritwinnaar, die niet treurde over het feit dat hij het geel op 1 seconde was misgelopen. „Nee, dat doet niets af aan mijn vreugde. Bovendien is er morgen nog een mooie etappe waarin ik een poging kan doen.” Dan koerst het peloton van Saint-Chamond naar Saint-Vallier in het heuvelland onder Lyon. In het slotweekeinde volgen twee bergetappes.