Wolves-manager Nuno Espirito Santo boort scheidsrechter de grond in

Het is de tweede keer dat Mason dit seizoen een duel van de Wolves en volgens Nuno is hij een „afleidingspunt” en „verslechtert hij de stroom van het spel.” „Het is zijn werk. Hij moet beter worden. Voetbal is een fysieke sport, een contactsport, scheidsrechters nemen beslissingen en moeten eerlijk zijn. Maar deze scheidsrechter is niet goed genoeg om te fluiten, Lee Mason is niet goed genoeg”, aldus Santo.

„Het gaat niet om de grote, cruciale beslissingen”, boort Nuno scheidsrechter Manson verder de grond in. „Het is de manier waarop hij de spelers behandelt - beide teams verliezen hun concentratie, ze zijn altijd in discussie met de scheidsrechter. Hij moet zich verbeteren, want voetbal vereist een goede scheidsrechter, iemand die het spel goed aanvoelt zodat de spelers kunnen blijven presteren.”

De Wolves-manager verwees in zijn kritiek op Mason niet naar specifieke incidenten, maar voegde eraan toe dat de scheidsrechter „de kwaliteit mist voor een Premier League-wedstrijd.” „De spelers worden zenuwachtig - hij fluit als spelers wat roepen. We hebben het over de beste competitie ter wereld, maar hij heeft niet de kwaliteit om daarin te fluiten. Ik heb hem gezegd dat ik hoop dat hij nooit meer een wedstrijd van ons fluit. Hij heeft de spelers niet in der hand, de spelers maken constant ruzie. Andere scheidsrechters laten gewoon doorspelen.”