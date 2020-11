Wantrouwen groot tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ

De directeuren van de vier topclubs wilden allemaal in het toezichtsorgaan, alhoewel Edwin van der Sar namens Ajax commercieel directeur Menno Geelen naar voren schoof. Dat stuitte tegen de borst van de andere drie topclubs, die eerder bij de collega-Eredivisie-clubs bedongen om niet met één maar twee afgevaardigden in de rvc plaats te nemen.

Uit het feit dat geen van de topclubs vrijwillig afstand wilde doen van de commissariszetel ten koste van de ander blijkt de onderlinge verdeeldheid en het inmiddels diepgewortelde wantrouwen tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Inmiddels hebben de vier onderling afgesproken dat Ajax en PSV een voordracht doet: Geelen of Toon Gebrands en Feyenoord en AZ: Mark Koevermans of Robert Eenhoorn.

Toon Gerbrands van PSV. Ⓒ ANP/HH

De rest van de clubs waren er snel uit wie hun zouden gaan vertegenwoordigen in de rvc. Martin van Geel (Willem II), Manfred Laros (Sparta), Marco Bogers (VVV-Venlo) en Thijs van Es (FC Utrecht) moeten alleen nog tot woensdag wachten op de twee vertegenwoordigers van de topvier. Is de rvc compleet, dan zal uit hun midden een voorzitter worden gekozen.

Na het vertrek van voorzitter John Jaakke en de commissarissen Peter Fossen en Oege Boonstra moesten de achttien Eredivisie-clubs een nieuwe rvc benoemen. De bedoeling was om vijf clubdirecteuren voor een jaar aan te stellen of langer totdat de ECV en de Eerste Divisie-clubs (CED) opgaan in één belangenorganisatie met als werktitel ’De Voetballeague’. De nieuwe organisatie zou diverse taken van de KNVB moeten overnemen en slagvaardiger kunnen acteren in het huidige voetballandschap.