Dumfries en De Vrij onderuit met Inter, goal De Roon helpt Atalanta aan zege

De ploeg van coach Simone Inzaghi blijft met 50 punten op de derde plaats staan, maar kan worden ingehaald door AC Milan dat zondag speelt bij koploper Napoli. Lazio heeft 2 punten meer dan Inter en Napoli heeft er 21 meer.

Inter startte met international Denzel Dumfries. Stefan de Vrij begon op de bank, maar viel na rust in. Romelu Lukaku miste voor de thuisploeg aan het begin van de tweede helft een enorme kans en vlak daarop scoorde Fiorentina.

Uit een corner kopte Arthur Cabral hard in. Doelman André Onana kon de bal nog met een hand keren, maar de rebound met het hoofd van Giacomo Bonaventura was voor de voormalige sluitpost van Ajax onhoudbaar.

Inter slaagde er in de slotfase niet meer in kansen te creëren. Zo verloor de ploeg die zich wel heeft geplaatst voor de kwartfinales in de Champions League voor de vierde keer in vijf wedstrijden in de Serie A.

Marten de Roon is het middelpunt van de Atalanta-vreugde na zijn 0-1. Ⓒ EPA

De Roon draagt bij aan uitoverwinning Atalanta

Marten de Roon heeft met een doelpunt een aandeel gehad in de 3-1 zege van zijn club Atalanta in de uitwedstrijd tegen Cremonese, dat onderaan staat in de Serie A. De middenvelder van Oranje nam vlak voor rust het eerste doelpunt voor zijn rekening.

De Roon (32) kreeg de bal rond de penaltystip voor zijn voeten nadat Cremonese er niet in was geslaagd de bal weg te werken. De middenvelder, die de hele wedstrijd speelde, schoof de bal beheerst in het doel. Na een klein uur kwam Cremonese via Daniel Ciofani, die een strafschop benutte, op gelijke hoogte. Invallers Jérémie Boga en Ademola Lookman bezorgden Atalanta toch een zege, de veertiende van het seizoen in 28 duels.

Atalanta staat voorlopig vijfde in de Serie A en doet volop mee om plaatsing voor de Champions League. De vier beste clubs bemachtigen een ticket. Voor De Roon was het zijn tweede doelpunt van het seizoen in de Serie A. Vorige maand had hij met een doelpunt met zijn hoofd een belangrijk aandeel in de 2-1 zege op Empoli.

