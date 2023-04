Trefzekere De Roon draagt bij aan uitoverwinning Atalanta

De Roon (32) kreeg de bal rond de penaltystip voor zijn voeten nadat Cremonese er niet in was geslaagd de bal weg te werken. De middenvelder, die de hele wedstrijd speelde, schoof de bal beheerst in het doel. Na een klein uur kwam Cremonese via Daniel Ciofani, die een strafschop benutte, op gelijke hoogte. Invallers Jérémie Boga en Ademola Lookman bezorgden Atalanta toch een zege, de veertiende van het seizoen in 28 duels.

Atalanta staat voorlopig vijfde in de Serie A en doet volop mee om plaatsing voor de Champions League. De vier beste clubs bemachtigen een ticket. Voor De Roon was het zijn tweede doelpunt van het seizoen in de Serie A. Vorige maand had hij met een doelpunt met zijn hoofd een belangrijk aandeel in de 2-1 zege op Empoli.

