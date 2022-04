Sport kort: Wielerploeg Team DSM met Arensman, Bol en Tusveld in Giro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Baanwielrenster Van Riessen tweede op de sprint

22.07 uur: Baanwielrenster Laurine van Riessen is bij de Nations Cup-wedstrijd in Glasgow tweede geworden op de sprint. Van Riessen moest het in de finale afleggen tegen de Canadese Kelsey Mitchell, die zowel de eerste als tweede race won. Het brons was voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

Donderdag pakte Van Riessen wel goud op de teamsprint, samen met Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw.

De Nations Cup is de opvolger van de wereldbeker. De wedstrijd in Glasgow is de eerste van het seizoen.

Swiatek ten koste van Raducanu naar laatste vier

21.33 uur: Iga Swiatek heeft zich ten koste van Emma Raducanu geplaatst voor de halve finales van het prestigieuze WTA-toernooi van Stuttgart. Het werd 6-4 6-4 voor de Poolse nummer 1 van de wereld.

Swiatek won in beide sets bij 0-0 de servicegame van de 19-jarige Britse, vorig jaar winnares van de US Open. Ze maakte het na een uur en 45 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt nadat een backhand van de mondiale nummer 12 buiten de lijnen was beland.

Voor Swiatek (20) was het al haar 21e zege op rij. Zaterdag neemt ze het op tegen de Russin Ljoedmila Samsonova. De andere halve finale gaat tussen Aryna Sabalenka uit Belarus en de Spaanse Paula Badosa.

Mathijssen geen bondscoach hockeysters en blijft bij Bloemendaal

19.55 uur: Rick Mathijssen gaat Alyson Annan niet opvolgen als bondscoach van de hockeysters van Oranje. De coach blijft langer verbonden aan Bloemendaal, waar hij ook de komende jaren het mannenteam onder zijn hoede heeft. De club wil niet openbaar maken tot wanneer het nieuwe contract loopt.

„Het is bekend dat ik met de hockeybond heb gesproken over het bondscoachschap van de Oranje-vrouwen. Maar het gevoel hier bij Bloemendaal, bij het team, de staf, de club en het dorp is té goed om daar nu afscheid van te nemen”, aldus Mathijssen.

„De uitdaging bij de bond was mooi en ik hoop daar op termijn nog een keer de kans te krijgen. Maar wat ik hier op Bloemendaal heb, is zo geweldig, dat ik dacht: ga ik hier echt weg? De saamhorigheid met het team en de wederzijdse waardering is enorm. Daar komt nog bij dat je niet vaak de kans krijgt om met zoveel talent te werken.”

Mathijssen prolongeerde maandag de titel in de Euro Hockey League door in de finale het Duitse Rot Weiss Köln met 4-0 te verslaan.

De hockeybond zoekt naar een opvolger van Annan, met wie de samenwerking begin dit jaar per direct werd beëindigd. De hockeysters pakten afgelopen zomer in Tokio de olympische titel.

Wielerploeg Team DSM met Arensman, Bol en Tusveld in Giro

19.51 uur: Wielerploeg Team DSM verschijnt met Thymen Arensman, Cees Bol en Martijn Tusveld aan de start van de Giro d’Italia. Het Nederlandse drietal wordt aangevuld door Romain Bardet, Romain Combaud, Alberto Dainese, Nico Denz en Chris Hamilton.

„Onze belangrijkste focus zal liggen op het eindklassement met Bardet als belangrijkste renner en we hebben jongens in uitstekende staat om dat doel te ondersteunen. Daarnaast gaan we voor de sprints met Dainese en Bol, die samen beschikken over explosieve kracht waar we in de Giro profijt van kunnen hebben”, aldus coach Matt Winston.

De 31-jarige Bardet schreef vrijdag de Ronde van de Alpen, zijn negen jaar jongere ploeggenoot Arensman werd derde.

De Ronde van Italië begint op vrijdag 6 mei, in Hongarije.

Dressuurruiter Gal rijdt dit jaar geen wedstrijden meer

19.51 uur: Dressuurruiter Edward Gal, een van de succesvolste Nederlanders ooit in zijn discipline, neemt dit jaar niet meer deel aan wedstrijden. Dat heeft hij laten weten op Instagram. Hij ontbreekt daardoor binnenkort ook op de nationale titelstrijd, waar hij zijn titel zou verdedigen.

„Ik rijd al zo lang wedstrijden en ik heb er altijd heel veel plezier aan beleefd”, zegt Gal (52). „Maar na de Olympische Spelen in Tokio voelde ik dat ik even rust nodig had. Ik houd er enorm van om thuis te rijden en mijn paarden te trainen. Ik wil dat graag dit jaar in alle rust blijven doen. Daarna kom ik met volle energie weer terug in de wedstrijdsport.”

Vier van de vijf Nederlandse golfers halen cut niet in Spanje

19.23 uur: Vier van de vijf Nederlandse golfers die deelnemen aan het ISPS Handa Championship in Spanje hebben de cut niet overleefd. Joost Luiten, Darius van Driel, Lars van Meijel en Daan Huizing komen dit weekend allemaal niet meer in actie in Tarragona.

Luiten kwam zowel op donderdag als vrijdag tot een ronde par, het baangemiddelde, terwijl de cut op -1 lag. Van Driel stond na twee dagen op een score van +1 en Van Meijel en Huizing stonden op respectievelijk +3 en +7.

Alleen Wil Besseling komt zaterdag en zondag namens Nederland in actie. Besseling staat op -2 na rondes van 68 en 70 slagen.

Van den Hurk beëindigt honkballoopbaan

18.34 uur: Rick van den Hurk, een van de beste Nederlandse honkballers aller tijden, heeft zijn loopbaan beëindigd. De 36-jarige werper speelde jarenlang in de MLB, de toonaangevende Amerikaanse honkbalcompetitie. De oud-international kwam uit voor Florida Marlins, Baltimore Orioles en Pittsburgh Pirates.

„Vandaag kondig ik officieel mijn pensioen aan. De afgelopen 20 jaar nam honkbal me mee op een reis over de wereld. Met trots vertegenwoordigde ik Nederland in World Baseball Classic-wedstrijden in Puerto Rico, Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten”, schreef Van den Hurk op Instagram.

„Hoewel mijn carrière erop zit, zal mijn liefde voor het spel blijven bestaan en zal ik andere mogelijkheden zoeken om de sport internationaal te promoten. Ik kijk ernaar uit om meer tijd met mijn gezin door te brengen en mijn zoon de liefde voor honkbal bij te brengen.”

De afgelopen jaren was Van den Hurk actief in Azië.

Springruiter Ansems neemt leiding over in strijd om nationale titel

17.40 uur: Springruiter Jack Ansems heeft na twee dagen de leiding overgenomen van Jur Vrieling bij de nationale titelstrijd in Deurne. Met de 12-jarige Fliere Fluiter werd hij in beide tot nu toe verreden onderdelen tweede, goed genoeg voor de koppositie in het klassement.

„Het gaat heel goed”, zei Ansems. „Fliere Fluiter is al een tijd in vorm, maar in onze sport kan het natuurlijk elk weekeinde weer anders zijn. Zaterdag op de rustdag doen we hooguit wat licht werk. Verder is het nu vooral een kwestie van energie bewaren voor de finale van zondag. Voorlopig ziet het er ook in dat opzicht goed uit, Fliere Fluiter lijkt veel energie te hebben.”

Vrieling viel weg uit de top van het klassement, waardoor titelverdediger Marc Houtzager (Holy Moly) en Leopold van Asten (VDL Groep Elegant Hero Z) in het klassement opschoven naar respectievelijk de tweede en de derde plaats. Gerben Morsink won met Carsey Z de dagprijs in het parcours van vrijdag. In het klassement klom hij naar de zevende plaats.

Schaatscoach Coopmans heeft na maand al nieuwe functie bij KNSB

17.26 uur: Jan Coopmans heeft nog geen maand na zijn vertrek als bondscoach al een nieuwe functie bij de KNSB. Hij gaat aan de slag als hoofdcoach bij KNSB Talent Team Midden-Oost.

„Het werken met jonge schaatsers, die nog een hele carrière voor zich hebben, is een schone en dankbare taak. Ik ben blij dat er zo snel weer iets nieuws op mijn pad komt. Want al ben ik net 64 geworden, ik vind het nog te vroeg om de schaatssport, waarin ik mijn leven lang al werkzaam ben, vaarwel te zeggen”, aldus Coopmans.

Eind vorige maand maakte de schaatsbond bekend dat Coopmans niet langer verantwoordelijk was voor de teamonderdelen bij het langebaanschaatsen. Met name de prestaties op de ploegachtervolging waren op de Winterspelen van Beijing teleurstellend.

Het doel van de KNSB Talent Teams is om jonge talenten soepel door te laten stromen naar de top, de commerciële (development-)teams bij het langebaanschaatsen.

Tallon Griekspoor moet tennistoernooi München laten schieten door nekblessure

16.03 uur: Tallon Griekspoor heeft zich ook afgemeld voor het tennistoernooi van München, dat maandag begint. De nummer 2 van Nederland ondervindt hinder van een nekblessure.

„De blessure is erger dan verwacht en ik heb eigenlijk al negen tot tien dagen niet kunnen trainen”, aldus de 25-jarige Griekspoor. „Vanaf nu gaan we het van dag tot dag bekijken. Hopelijk kan ik volgend weekend deelnemen aan de kwalificaties van het masterstoernooi van Madrid, maar ook dat wordt al lastig.”

Griekspoor liep anderhalve week geleden, na het masterstoernooi van Monte Carlo, een nekblessure op. Hij meldde zich daardoor af voor het ATP-toernooi van Barcelona, dat deze week wordt gespeeld. Over een maand begint Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

De nummer 57 van de wereld werd op de laatste vijf toernooien telkens in de eerste ronde uitgeschakeld. Begin februari won hij voor het laatst op de ATP Tour, op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Botic van de Zandschulp doet wel mee aan het graveltoernooi in München. Hij zegde vorige week ook af voor het toernooi van Barcelona, omdat hij zich niet fit genoeg voelde.

Thibaut Pinot wint slotrit Ronde van de Alpen, Romain Bardet pakt klassement

16.02 uur: Wielrenner Thibaut Pinot heeft de laatste etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. Vlak voor de finish versnelde de Fransman van Groupama - FDJ bergop en hij versloeg daardoor de Spanjaard David de la Cruz, die tweede werd. De 31-jarige Pinot eindigde donderdag nog als tweede in de vierde etappe, toen Miguel Ángel López in de slotfase te sterk bleek.

Pinot boekte vrijdag in de slotrit over 114 kilometer met start en finish in Lienz zijn eerste overwinning van het seizoen.

Het eindklassement werd gewonnen door de Fransman Romain Bardet, op 14 seconden gevolgd door Michael Storer uit Australië. De Nederlander Thymen Arensman eindigde als derde met een achterstand van 16 seconden op de winnaar.

Waterpolosters door naar halve finale op Europese finaleronde

15.57 uur: De Nederlandse waterpolosters zijn een stap dichter bij de Super Final van de World League gekomen. Door winst op Frankrijk (18-6) zijn de vrouwen van bondscoach Evangelos Doudesis door naar de halve finale van de Europese finaleronde, waar de beste drie zich plaatsen voor de mondiale eindronde in juli. Oranje treft bij de laatste vier Italië.

Tegen Frankrijk scoorden Bente Rogge, Lola Moolhuijzen en Brigitte Sleeking allemaal drie keer.

De wedstrijd tegen Italië is zaterdag om 12.15 uur op het Spaanse eiland Tenerife. De finale en de wedstrijd om de derde plaats zijn een dag later.

Oud-Kamerlid Veldman beoogd voorzitter zwembond

12.20 uur: Hayke Veldman is de beoogde nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Hij wordt voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering van de bond op zaterdag 21 mei. Veldman moet de opvolger worden van Marius van Zeijts, die begin dit jaar na een conflict met het bestuur opstapte.

Veldman is zelf wedstrijdzwemmer geweest en oud-voorzitter van de Nijmeegse zwemvereniging Aqua-Novio ’94. Hij zat voor de VVD in de Tweede Kamer. „Kandidaat-voorzitter Veldman heeft veel bestuurlijke ervaring en een brede maatschappelijke interesse”, meldt de KNZB. „Hij zal zijn kennis en ervaring als politicus en adviseur combineren met zijn liefde voor de zwemsport en het verenigingsleven. Zijn doel is om een toegankelijke, verbindende en inspirerende voorzitter te worden van de KNZB.”

Russisch zwemkampioen Rilov 9 maanden geschorst om steun Poetin

10.20 uur: De Russische tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeni Rilov is door wereldzwembond FINA voor negen maanden geschorst. De reden daarvoor is dat de 25-jarige zwemmer vorige maand aanwezig was in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun „speciale militaire operatie” in Oekraïne.

Door zijn aanwezigheid daar raakte Rilov eerder al zwemkledingmerk Speedo kwijt als sponsor. De winnaar van olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag vorig jaar in Japan was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Russische en Belarussische zwemmers waren vanwege de rol van hun landen bij de oorlog in Oekraïne de rest van dit jaar al uitgesloten van internationale wedstrijden.

Snookerspeler mag Oekraïne niet steunen

10.17 uur: Jack Lisowski, die doorgedrongen is tot de tweede ronde van het wereldkampioenschap snooker, is teleurgesteld in de organisatie in Sheffield. Hem werd verboden om een Oekraïense vlag de snookerarena in mee te nemen als steunbetuiging aan Oekraïne.

De speler had aangekondigd met de Oekraïense vlag te zullen gaan zwaaien mocht hij in de tweede ronde de Australiër Neil Robertson verslaan.

Lisowski, die dertig jaar geleden in Engeland geboren werd, heeft via zijn grootvader Oekraïense achtergronden. Hij kreeg van de organisatie te horen dat politieke uitingen verboden zijn en bovendien werd als argument tegen hem gebruikt dat hij niet afkomstig was van een Oost-Europees land.

Lisowski, die 14e op de wereldranglijst staat, speelde in eerdere toernooien met een embleem van Oekraïne op zijn vest. Een woordvoerder in Sheffield liet weten dat het wereldkampioenschap niet gebruikt mag worden voor politieke statements.

Sterke start golfster Weber in LA Open

08.28 uur: Dewi Weber is sterk begonnen in het Los Angeles Open, een toernooi op de Amerikaanse vrouwentour. De Nederlandse noteerde 68 slagen in de eerste ronde (3 onder par) en bezet daarmee de gedeelde vijfde plaats. Haar achterstand op de Amerikaanse Alison Lee is 2 slagen.

De 25-jarige Weber is bezig aan haar eerste seizoen in de LPGA, de hoogste profdivisie bij de vrouwen. Ze speelde eerder deze maand ook al veelbelovend in het Lotte Championship op Hawaï, maar vergooide toen de kans op een plek in de top 10 door een slechte vierde en laatste ronde.

Weber produceerde op de banen van de Wilshire Country Club in LA vijf birdies en twee bogeys.

Basketballers Warriors op de rand van tweede ronde play-offs NBA

07.40 uur: De basketballers van Golden State Warrriors zijn één zege verwijderd van de tweede ronde in de play-offs van de NBA. De ploeg won met 118-113 van Denver Nuggets en nam een voorsprong van 3-0 in de best-of-seven.

De Warriors, vijfvoudig kampioen van de NBA, leunden op hun bekwame schutters. Stephen Curry en Jordan Poole noteerden 27 punten, Klay Thompson maakte er 26. Nikola Jokic was topscorer voor de Nuggets met 37 punten, maar hij kon ondanks die hoge productie de derde nederlaag op rij niet afwenden.

Memphis Grizzlies liet tegen Minnesota Timberwolves een indrukwekkende comeback zien. De ploeg boog een achterstand van 26 punten om in een zege met 9 punten verschil: 104-95. De Grizzlies kwamen in de play-off met 2-1 voor. Desmond Bane (26 punten) en Brandon Clarke (20) waren de scherpschutters voor de ploeg uit Memphis.