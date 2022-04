Sport kort: zwembond schorst Evgeni Rilov na steun aan Poetin

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oud-Kamerlid Veldman beoogd voorzitter zwembond

12.20 uur: Hayke Veldman is de beoogde nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Hij wordt voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering van de bond op zaterdag 21 mei. Veldman moet de opvolger worden van Marius van Zeijts, die begin dit jaar na een conflict met het bestuur opstapte.

Veldman is zelf wedstrijdzwemmer geweest en oud-voorzitter van de Nijmeegse zwemvereniging Aqua-Novio ’94. Hij zat voor de VVD in de Tweede Kamer. „Kandidaat-voorzitter Veldman heeft veel bestuurlijke ervaring en een brede maatschappelijke interesse”, meldt de KNZB. „Hij zal zijn kennis en ervaring als politicus en adviseur combineren met zijn liefde voor de zwemsport en het verenigingsleven. Zijn doel is om een toegankelijke, verbindende en inspirerende voorzitter te worden van de KNZB.”

Russisch zwemkampioen Rilov 9 maanden geschorst om steun Poetin

10.20 uur: De Russische tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeni Rilov is door wereldzwembond FINA voor negen maanden geschorst. De reden daarvoor is dat de 25-jarige zwemmer vorige maand aanwezig was in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun „speciale militaire operatie” in Oekraïne.

Door zijn aanwezigheid daar raakte Rilov eerder al zwemkledingmerk Speedo kwijt als sponsor. De winnaar van olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag vorig jaar in Japan was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Russische en Belarussische zwemmers waren vanwege de rol van hun landen bij de oorlog in Oekraïne de rest van dit jaar al uitgesloten van internationale wedstrijden.

Snookerspeler mag Oekraïne niet steunen

10.17 uur: Jack Lisowski, die doorgedrongen is tot de tweede ronde van het wereldkampioenschap snooker, is teleurgesteld in de organisatie in Sheffield. Hem werd verboden om een Oekraïense vlag de snookerarena in mee te nemen als steunbetuiging aan Oekraïne.

De speler had aangekondigd met de Oekraïense vlag te zullen gaan zwaaien mocht hij in de tweede ronde de Australiër Neil Robertson verslaan.

Lisowski, die dertig jaar geleden in Engeland geboren werd, heeft via zijn grootvader Oekraïense achtergronden. Hij kreeg van de organisatie te horen dat politieke uitingen verboden zijn en bovendien werd als argument tegen hem gebruikt dat hij niet afkomstig was van een Oost-Europees land.

Lisowski, die 14e op de wereldranglijst staat, speelde in eerdere toernooien met een embleem van Oekraïne op zijn vest. Een woordvoerder in Sheffield liet weten dat het wereldkampioenschap niet gebruikt mag worden voor politieke statements.

Sterke start golfster Weber in LA Open

08.28 uur: Dewi Weber is sterk begonnen in het Los Angeles Open, een toernooi op de Amerikaanse vrouwentour. De Nederlandse noteerde 68 slagen in de eerste ronde (3 onder par) en bezet daarmee de gedeelde vijfde plaats. Haar achterstand op de Amerikaanse Alison Lee is 2 slagen.

De 25-jarige Weber is bezig aan haar eerste seizoen in de LPGA, de hoogste profdivisie bij de vrouwen. Ze speelde eerder deze maand ook al veelbelovend in het Lotte Championship op Hawaï, maar vergooide toen de kans op een plek in de top 10 door een slechte vierde en laatste ronde.

Weber produceerde op de banen van de Wilshire Country Club in LA vijf birdies en twee bogeys.

Basketballers Warriors op de rand van tweede ronde play-offs NBA

07.40 uur: De basketballers van Golden State Warrriors zijn één zege verwijderd van de tweede ronde in de play-offs van de NBA. De ploeg won met 118-113 van Denver Nuggets en nam een voorsprong van 3-0 in de best-of-seven.

De Warriors, vijfvoudig kampioen van de NBA, leunden op hun bekwame schutters. Stephen Curry en Jordan Poole noteerden 27 punten, Klay Thompson maakte er 26. Nikola Jokic was topscorer voor de Nuggets met 37 punten, maar hij kon ondanks die hoge productie de derde nederlaag op rij niet afwenden.

Memphis Grizzlies liet tegen Minnesota Timberwolves een indrukwekkende comeback zien. De ploeg boog een achterstand van 26 punten om in een zege met 9 punten verschil: 104-95. De Grizzlies kwamen in de play-off met 2-1 voor. Desmond Bane (26 punten) en Brandon Clarke (20) waren de scherpschutters voor de ploeg uit Memphis.