Korstanje in recordtijd naar EK-finale 50 vlinder, Kamminga in eindstrijd 100 meter school

Bij de WK langebaan, enkele weken geleden in Boedapest, miste Korstanje de finale. De geboren Fries bleef toen met 23,14 steken in de halve finales. In het Foro Italico, waar de EK worden gehouden in een openluchtzwembad, stelde Korstanje zich nadrukkelijk kandidaat voor de Europese titel op de kortste vlinderafstand. Hij was de snelste in de halve finales, vlak voor de Fransman Maxime Grousset (22,90). De finale vindt vrijdagavond plaats.

Marrit Steenbergen kwalificeerde zich als tweede voor de finale van de 100 meter vrije slag, die eveneens vrijdagavond wordt gezwommen. De 22-jarige Steenbergen tikte in de eerste halve finale als eerste aan in 53,80 en zag daar in de tweede race alleen de Française Charlotte Bonnet onder duiken (53,56). In de series had de Friezin met 54,22 ook al de tweede tijd geklokt achter Bonnet (53,92).

Thomas Jansen eindigde op zijn eerste grote seniorentoernooi als zesde op de 400 meter wisselslag in 4.18,42. De 21-jarige debutant had zich ook als zesde geplaatst voor de finale. De eerste Europese titel in Rome ging naar de Italiaan Alberto Razzetti. Hij pakte voor eigen publiek het goud in 4.10,60.

Arno Kamminga in actie. Ⓒ AFP

Kamminga als tweede naar finale 100 meter school

Arno Kamminga wist zich als tweede te plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag in Rome. De 26-jarige Katwijker klokte 59,29 seconden in de halve finales. De Italiaanse wereldkampioen Nicolò Martinenghi was met 58,44 wel een stuk sneller.

Bij de WK van enkele weken geleden in Boedapest pakte Martinenghi het goud in 58,26, voor Kamminga (58,62). De Nederlandse schoolslagspecialist grossiert voorlopig in tweede plaatsen op grote toernooien. Bij de EK van vorig jaar in Hongarije pakte hij zilver op de 100 en 200 school en op de Olympische Spelen van Tokio eindigde Kamminga op beide afstanden ook als tweede.