Toch geen wereldrecordpoging op 10.000 meter voor Sifan Hassan

In plaats daarvan neemt de winnares van twee keer goud in Tokio bij de atletiekwedstrijd in de Diamond League in Brussel deel aan de mijl. Dat is uitgerekend de afstand waarop ze tijdens de Olympische Spelen van Tokio geen goud veroverde. Op dat onderdeel won ze brons, terwijl ze wel het goud pakte op de 5000 en 10.000 meter.

De 28-jarige atlete acht zich na de zware Olympische Spelen niet meer in staat om een goede 10.000 meter te lopen, meldt de organisatie van de Belgische atletiekmeeting. Ze kiest voor de kortere afstand, waar ze wel nog voldoende scherpte heeft om voor de winst mee te strijden in een sterk bezette race.