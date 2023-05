Max Verstappen pakt pole in krankzinnige kwalificatie Monaco

De spanning liep vooral in de derde kwalificatieronde op. Verstappen werd gepasseerd door vier coureurs, maar kende een joekel van een laatste sector waarin hij weer naar pole position reed. Niet veel later pakte Esteban Ocon de koppositie, terwijl Verstappen naar de bandenwissel moest. In de laatste twee minuten was het alles of niks voor de Nederlander. Op de allerlaatste seconden racete Verstappen Fernando Alonso voorbij en was de buit binnen.

Een goede uitgangspositie behalen in de kwalificatie was belangrijk, zeker nu. Op het krappe stratencircuit in Monaco is het lastig om in te halen. Verstappen liet op de derde en laatste training al zien dat de boodschap duidelijk was. Hij behaalde daar de eerste plek als voorbode op wat er later die dag zou komen.

Rode vlag

In de eerste van drie kwalificatierondes haakte zowel Verstappen als De Vries aan voor ronde twee. Sergio Perez beukte in die ronde al meteen tegen de vangrail aan, waardoor de rode vlag tevoorschijn kwam. Verstappen liet zich er niet door afleiden en pakte op het nippertje de eerste positie. De Vries schaarde zich ternauwernood bij het rijtje met vijftien coureurs die zich mochten opmaken voor Q2.

De Nederlander kreeg het daarin zwaar te verduren. In de laatste tweeënhalve minuut moest hij er flink aan trekken om zich bij de top tien voor Q3 te voegen. Die missie slaagde uiteindelijk niet. De Vries kwam nét te kort om zich te plaatsen voor die derde ronde.