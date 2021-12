Sport Kort: Atletico Mineiro na vijftig jaar weer kampioen van Brazilië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Coronacrisis bezorgt Australische tennisbond 60 miljoen verlies

08.23 uur: De Australische tennisbond heeft als gevolg van de coronacrisis een grote financiële klap gekregen. Tussen juli vorig jaar en september van dit jaar bedroeg het verlies maar liefst 100 miljoen Australische dollar, omgerekend ruim 60 miljoen euro. De bond organiseert onder meer de Australian Open.

Vanwege de coronaperikelen konden er begin dit jaar aanzienlijk minder toeschouwers Melbourne Park in dan normaal. De Australian Open kreeg tijdens het toernooi, dat in februari werd gehouden in plaats van in januari, te maken met een korte lockdown in de stad. Gedurende vijf dagen was daardoor zelfs helemaal geen publiek toegestaan langs de tennisbanen.

De Australische tennisbond was vooral veel geld kwijt aan de deelnemers, die met chartervluchten vanuit de hele wereld rechtstreeks naar Melbourne werden gevlogen. De tennissers moesten voorafgaand aan het toernooi bij aankomst ook twee weken in quarantaine in hotels. Dit alles leidde tot een miljoenenverlies voor Tennis Australia. De bond zag alle financiële reserves daardoor verdwijnen en moest 40 miljoen Australische dollar lenen om overeind te blijven.

De organisatie van de Australian Open hoopt begin volgend jaar een ’normaal’ toernooi te kunnen houden, met volle tribunes. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen meedoen.

Atletico Mineiro eindelijk weer Braziliaans kampioen

07.44 uur: Atletico Mineiro heeft voor het eerst in vijftig jaar de landstitel veroverd in Brazilië. De club uit Belo Horizonte stelde twee speelrondes voor het einde van de competitie het kampioenschap veilig met een overwinning bij Bahia: 2-3. Atletico Mineiro werd in 1971 voor het eerst kampioen.

De ploeg van trainer Cuca stond in de Arena Fonte Nova in Salvador na 66 minuten met 2-0 achter, maar trok de wedstrijd naar zich toe met drie doelpunten in een tijdsbestek van vijf minuten. Hulk (strafschop) en Keno (twee treffers) scoorden tussen de 73e en 77e minuut en bezorgden Atletico Mineiro daarmee de landstitel. De 35-jarige spits Hulk, die begin dit jaar naar Atletico Mineiro kwam, voert met achttien doelpunten de topscorerslijst in Brazilië aan. Flamengo, de kampioen van de afgelopen twee jaar, eindigt als tweede in het Campeonato Brasileiro. Flamengo verloor zaterdag de finale van het toernooi om de Copa Libertadores tegen Palmeiras.

Duizenden supporters van Atletico Mineiro gingen in Belo Horizonte de straat op om de eerste landstitel in vijftig jaar te vieren. Ze kunnen volgende week gratis een tatoeage laten zetten om de historische gebeurtenis op hun lichaam te laten vereeuwigen. Een grote sponsor van de club betaalt de tattoos.

„Dit is een magisch jaar”, zei trainer Cuca, onder wiens leiding Atletico Mineiro in 2013 al eens de Copa Libertadores won, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. „Ik kan me voorstellen dat de fans op ons liepen te schelden toen we met 2-0 achter stonden. Maar wat een resultaat, wat een gelukzalig gevoel!” De ploeg van de 58-jarige Cuca kan later deze maand ook nog de Braziliaanse beker winnen.