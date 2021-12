Sport Kort: CL-kraker Bayern München - FC Barcelona zonder fans

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bayern München - Barcelona in Champions League zonder publiek

14.34 uur: Het duel in de Champions League tussen Bayern München en FC Barcelona moet volgende week in een leeg stadion worden gespeeld. De regering van de deelstaat Beieren heeft besloten voorlopig geen publiek toe te laten bij alle professionele sportwedstrijden, vanwege de nieuwe golf aan coronabesmettingen.

Bayern ontvangt Barcelona woensdag in de Allianz Arena. De Duitse kampioen is met 15 punten uit vijf wedstrijden al zeker van de groepswinst en een vervolg in de Champions League. FC Barcelona heeft 7 punten, twee punten meer dan Benfica, en is alleen bij winst zeker van een plek in de knock-outfase.

Bayern München speelt zaterdag in de Bundesliga uit tegen Borussia Dortmund. Bij dat duel zijn maximaal 15.000 toeschouwers welkom. In Berlijn mogen Hertha BSC en Union Berlin voorlopig slechts 5000 fans ontvangen bij thuiswedstrijden. RB Leipzig speelde vorige week al weer een wedstrijd zonder publiek. In Nederland zijn bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs, voorlopig geen toeschouwers welkom.

Bayern heeft tot aan de winterstop nog twee thuiswedstrijden in de Bundesliga op het programma staan, tegen FSV Mainz 05 en VfL Wolfsburg. Vermoedelijk zijn daarbij geen toeschouwers welkom.

Voetbalwedstrijd van door corona getroffen Belenenses uitgesteld

14.13 uur: Het door het coronavirus zwaar geplaagde Belenenses hoeft in de komende speelronde van de Portugese voetbalcompetitie niet in actie te komen. Belenenses zou het maandag moeten opnemen tegen Vizela.

Belenenses raakte afgelopen weekend in opspraak. In de thuiswedstrijd tegen Benfica trad de club vanwege een corona-uitbraak aan met slechts negen spelers. Een keeper werd als veldspeler gebruikt. Na een aantal blessuregevallen stonden er nog slechts zes spelers op het veld, waarna het duel werd kort na rust gestaakt. Vanuit diverse kampen werd schande gesproken van de gebeurtenissen.

Zeker dertien spelers van Belenenses bleken te zijn besmet met de Omikron-variant van het coronavirus, zo meldde de Portugese gezondheidsinstantie DGS maandag.

Het duel tussen Belenenses en Vizela is uitgesteld naar 2 januari.

Chinese voetbalbond vervangt bondscoach

12.02 uur: China heeft bondscoach Li Tie (44) ontslagen. Hij wordt opgevolgd door Li Xiaopeng (46), die trainer was van Wuhan FC.

China lijkt zich niet te gaan plaatsen voor het WK van volgend jaar. De Chinezen staan vijfde in de groep van zes en alleen de twee beste landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Tijdens de vorige interlandperiode, half november, werd het 1-1 tegen zowel Oman als Australië. China speelt alle thuiswedstrijden buiten eigen land vanwege de coronamaatregelen. Op 27 januari is Japan de volgende tegenstander.

Li Tie, oud-speler van onder meer Everton, volgde bijna twee jaar geleden de Italiaan Marcello Lippi op als bondscoach.

Onderzoek paardensportbond: grensoverschrijdend gedrag valt mee

11.07 uur: Een op de drie mensen die actief zijn in de Nederlandse paardensport heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. De hippische federatie KNHS concludeert na onderzoek dat het percentage daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF bleek twee jaar geleden dat bijna 72 procent van de mensen in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar in hun jeugd minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag in de sport heeft meegemaakt.

De KNHS deed met hulp van het Centrum Veilige Sport Nederland onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de paardensport tussen 2010 en 2020. Bijna 1300 mensen vulden de online vragenlijst in.

Van de respondenten gaf 35 procent aan wel eens te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. In de meeste gevallen ging het om emotioneel grensoverschrijdend gedrag, zoals roddelen, beledigen en vernedering. Van de deelnemers aan het onderzoek gaf 6,6 procent aan seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren. Het gaat dan met name over seksueel getinte grappen, ongewenste aanrakingen, seksuele opmerkingen en iemand die te dichtbij kwam staan. In twee gevallen werd aangifte gedaan bij de politie.

Zwembond KNZB heeft ook een preventief onderzoek lopen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Voormalig baas internationale atletiekfederatie Diack overleden

09.53 uur: Lamine Diack, de voormalig baas van de internationale atletiekfederatie, is op 88-jarige leeftijd overleden. De Senegalees stond van 1999 tot 2015 aan het hoofd van de IAAF, tegenwoordig World Athletics genaamd.

Diack kreeg in september vorig jaar een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, opgelegd. De voormalige voorzitter van de mondiale atletiekbond en oud-lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had zich volgens een rechter in Parijs schuldig gemaakt aan corruptie. Als IOC-lid zou hij geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020.

Daarnaast zou Diack onder meer voor bijna 3,5 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Als tegenprestatie zorgde hij ervoor dat positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles werden verdoezeld of vertraagd, waardoor de betrapte sporters alsnog konden deelnemen aan grote toernooien. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan, in een periode tussen 2011 en 2013.

Diack, zelf een voormalig atleet, werd bij de internationale atletiekfederatie in 2015 opgevolgd door de Brit Sebastian Coe.

LeBron James na serie coronatesten weer terug in NBA

09.43 uur: Basketballer LeBron James mag na een positieve coronatest in het begin van de week weer spelen in de NBA. De superster van Los Angeles Lakers testte maandag positief, maar daarna leverden twee aanvullende tests steeds een negatieve uitslag op. In lijn met de coronaregels in de Amerikaanse competitie mag James daarom per direct weer trainen en spelen.

Zonder de 36-jarige James, viervoudig kampioen in de NBA, won LA Lakers dinsdag van Sacramento Kings: 117-92. Vrijdagavond neemt de kampioen van vorig jaar het op tegen stadgenoot Los Angeles Clippers, mét James weer in de gelederen.

De Amerikaan miste onlangs vanwege een schorsing al een wedstrijd. James moest tegen New York Knicks voor straf aan de kant blijven, vanwege zijn aanvaring met Isaiah Stewart van Detroit Pistons. Hij had Stewart al dan niet bewust in het gezicht geslagen en kreeg voor het eerst in zijn NBA-carrière een schorsing.

Tweevoudig olympisch kampioene Humphries mag voor VS naar Spelen

09.40 uur: Kaillie Humphries veroverde twee olympische titels in de bobslee voor Canada, maar begin volgend jaar doet ze onder Amerikaanse vlag mee aan de Winterspelen in Peking. De 36-jarige Humphries is nu officieel staatsburger in de Verenigde Staten geworden. De bobsleester komt sinds 2019 op internationale toernooien al uit voor ’Team USA’, maar om ook op de Spelen voor de Amerikanen uit te komen moest ze officieel genaturaliseerd worden.

De geboren Canadese, afkomstig uit Calgary, is getrouwd met een Amerikaan en woont sinds 2016 in de VS. Humphries vertrok in 2019 bij de Canadese bond, nadat ze een aanklacht had ingediend tegen haar voormalige coach vanwege verbaal en emotioneel misbruik. Sindsdien komt ze voor de VS uit.

„Het maakt me emotioneler dan ik had verwacht”, zei Humphries na de plechtigheid, met een Amerikaanse vlag om haar schouders. „Ik geloofde in mijn aanvraag en ik wist dat ik aan alle eisen voldoe, maar toch weet je het nooit zeker. Het was een lange reis en het voelt geweldig om nu de pot met goud aan het einde van de regenboog te hebben gevonden.”

Humphries won op de Spelen van 2010 en 2014 goud in de tweemansbob. Bij Pyeongchang 2018 pakte ze brons. Humphries, die ook vier wereldtitels in de tweemansbob veroverde, droeg de Canadese vlag bij de sluitingsceremonie van de Spelen van 2014 in Sotsji. Ze werd begin dit jaar de eerste wereldkampioene in de monobob, het onderdeel dat in Peking voor het eerst deel uitmaakt van het olympische programma.

Coronacrisis bezorgt Australische tennisbond 60 miljoen verlies

08.23 uur: De Australische tennisbond heeft als gevolg van de coronacrisis een grote financiële klap gekregen. Tussen juli vorig jaar en september van dit jaar bedroeg het verlies maar liefst 100 miljoen Australische dollar, omgerekend ruim 60 miljoen euro. De bond organiseert onder meer de Australian Open.

Vanwege de coronaperikelen konden er begin dit jaar aanzienlijk minder toeschouwers Melbourne Park in dan normaal. De Australian Open kreeg tijdens het toernooi, dat in februari werd gehouden in plaats van in januari, te maken met een korte lockdown in de stad. Gedurende vijf dagen was daardoor zelfs helemaal geen publiek toegestaan langs de tennisbanen.

De Australische tennisbond was vooral veel geld kwijt aan de deelnemers, die met chartervluchten vanuit de hele wereld rechtstreeks naar Melbourne werden gevlogen. De tennissers moesten voorafgaand aan het toernooi bij aankomst ook twee weken in quarantaine in hotels. Dit alles leidde tot een miljoenenverlies voor Tennis Australia. De bond zag alle financiële reserves daardoor verdwijnen en moest 40 miljoen Australische dollar lenen om overeind te blijven.

De organisatie van de Australian Open hoopt begin volgend jaar een ’normaal’ toernooi te kunnen houden, met volle tribunes. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen meedoen.

Atletico Mineiro eindelijk weer Braziliaans kampioen

07.44 uur: Atletico Mineiro heeft voor het eerst in vijftig jaar de landstitel veroverd in Brazilië. De club uit Belo Horizonte stelde twee speelrondes voor het einde van de competitie het kampioenschap veilig met een overwinning bij Bahia: 2-3. Atletico Mineiro werd in 1971 voor het eerst kampioen.

De ploeg van trainer Cuca stond in de Arena Fonte Nova in Salvador na 66 minuten met 2-0 achter, maar trok de wedstrijd naar zich toe met drie doelpunten in een tijdsbestek van vijf minuten. Hulk (strafschop) en Keno (twee treffers) scoorden tussen de 73e en 77e minuut en bezorgden Atletico Mineiro daarmee de landstitel. De 35-jarige spits Hulk, die begin dit jaar naar Atletico Mineiro kwam, voert met achttien doelpunten de topscorerslijst in Brazilië aan. Flamengo, de kampioen van de afgelopen twee jaar, eindigt als tweede in het Campeonato Brasileiro. Flamengo verloor zaterdag de finale van het toernooi om de Copa Libertadores tegen Palmeiras.

Duizenden supporters van Atletico Mineiro gingen in Belo Horizonte de straat op om de eerste landstitel in vijftig jaar te vieren. Ze kunnen volgende week gratis een tatoeage laten zetten om de historische gebeurtenis op hun lichaam te laten vereeuwigen. Een grote sponsor van de club betaalt de tattoos.

„Dit is een magisch jaar”, zei trainer Cuca, onder wiens leiding Atletico Mineiro in 2013 al eens de Copa Libertadores won, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. „Ik kan me voorstellen dat de fans op ons liepen te schelden toen we met 2-0 achter stonden. Maar wat een resultaat, wat een gelukzalig gevoel!” De ploeg van de 58-jarige Cuca kan later deze maand ook nog de Braziliaanse beker winnen.