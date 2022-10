Nederlanders bij Atalanta medekoploper in Serie A, teken van leven Juventus

Coach Gian Piero Gasperini gaf een basisplaats aan de drie Nederlanders, die de hele wedstrijd speelden. Fiorentina leek in de eerste helft met tien man te komen. De VAR oordeelde echter dat de overtreding van Christian Kouamé, die met hoog geheven been bijna het hoofd van De Roon raakte, niet zo ernstig was en adviseerde de scheidsrechter de beslissing terug te draaien.

Atalanta kon pas laat afstand nemen van de ploeg uit Florence. Na een ingooi gaf Luís Muriel goed voor op Ademola Lookman, die kon binnentikken. In de slotfase kon Fiorentina niet meer voor de gelijkmaker zorgen, waardoor Atalanta ook na acht speelronden nog zonder nederlaag is in de Serie A.

Napoli had zaterdag al met 3-1 gewonnen van Torino.

Nederlaag tegen Monza kost Sampdoria-coach Giampaolo zijn baan

Marco Giampaolo is niet langer de trainer van Sampdoria. De Italiaanse voetbalclub ontsloeg de coach zondag enkele uren na de 3-0-nederlaag op eigen veld tegen Monza. Sampdoria won dit seizoen nog niet en staat met 2 punten uit acht duels onderaan in de Serie A.

Giampaolo was sinds januari bezig aan zijn tweede periode bij Sampdoria. Hij leidde de club uit Genua eerder tussen 2016 en 2019. De nederlaag tegen Monza was de vierde op rij. Sampdoria speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen middenmoter Bologna.

Volgens Italiaanse media zijn twee oud-trainers van de club in beeld om Giampaolo op te volgen. Het gaat om Roberto D'Aversa en de inmiddels 70-jarige Claudio Ranieri. Sampdoria is de derde club in de Serie A die al vroeg in het seizoen van trainer wisselt. Eerder gebeurde dat al bij Monza en Bologna.

Juventus

De Italiaanse topclub Juventus heeft eindelijk weer eens gewonnen. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri was mede dankzij het eerste competitiedoelpunt van voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic met 3-0 te sterk voor het laaggeklasseerde Bologna. Juventus had eind augustus voor het laatst gewonnen.

Kostic opende de score in de 24e minuut met een raak schot vanuit een moeilijke hoek. De kans ontstond uit een counter na balverlies op het middenveld van Bologna. Op dat middenveld speelde Jerdy Schouten 77 minuten mee. In de tweede helft zorgde Dusan Vlahovic koppend voor de 2-0 en bepaalde oud-Ajacied Arkadiusz Milik met een mooie volley de eindstand.

Juventus stijgt door de derde overwinning in acht wedstrijden naar de zevende plek. De achterstand op nummers 1 en 2, Napoli en Atalanta, is 7 punten.