Voormalig winnares Roland Garros: ’Ik ben genezen van kanker’

De 40-jarige Italiaanse laat weten: „Nadat ik zeven tot acht maanden afwezig ben geweest op sociale media en in de wereld wil ik graag delen wat er met mij is gebeurd. Er is kanker bij mij geconstateerd. Ik heb een chemotherapie ondergaan, een harde strijd geleverd, en ik adem nog. Ik heb het gevecht gewonnen en nu ben ik er weer.”

Schiavone won in 2010 op 29-jarige leeftijd verrassend Roland Garros. Tijdens het grandslamtoernooi in Parijs klopte ze in de finale de Australische Samantha Stosur. Bij de overige grandslamtoernooien reikte ze minimaal één keer tot de laatste acht. In het najaar van 2018 ging ze op 38-jarige leeftijd met pensioen. In totaal pakte ze zeven WTA-titels in het enkelspel. In 2011 was ze even de nummer vier van de wereld.